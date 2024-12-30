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ABD'den, Güney Kore'de yaşanan uçak kazasına ilişkin destek mesajı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin "destek" mesajı verdi.

AA
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ABD'den, Güney Kore'de yaşanan uçak kazasına ilişkin destek mesajı
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Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Joe Biden ve eşi Jill Biden, kazada meydana gelen can kayıplarını "derin bir üzüntüyle" öğrendiklerini belirterek, "Dualarımız bu trajediden etkilenenlerle birlikte." ifadesini kullandı.

Joe Biden, ABD'nin gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu da kaydetti.

Güney Kore'deki uçak kazası

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

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