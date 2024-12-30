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İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı: Ölüler var

İsrail’in Suriye’nin Şam kenti yakınlarındaki Adra bölgesine düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı: Ölüler var
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İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gözlemevi, saldırıda Esad rejimine ait bir silah deposunun hedef alındığını aktardı.

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