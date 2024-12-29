Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'dan kritik açıklamalar: Suriye, PKK'nın üssü olmayacak

Suriye'deki 61 yıllık kanlı Baas rejiminin son bulmasının ardından, ülke yönetimini devralan Ahmed Şara, Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Şara, Suriyelilerin kendi iradeleriyle özgürlüklerini kazandığını belirterek, yeni yönetimin geçiş sürecinin problemsiz bir şekilde ilerlemesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Kesinlikle grup feshedilecek"

Yeni yönetimdeki "tek tip atamaların" uyum içinde çalışmak için gerekli olduğunu kaydeden Şara, tüm suçluların cezalandırılacağını ifade etti.

Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin "Kesinlikle grup feshedilecek ve bu, Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilan edilecek." diye konuşan Şara, yeni yönetimin ülkeyi "bir devlet mantığıyla" yöneteceğini ve "Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı.

"Suriye'nin, PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına izin vermeyeceğiz"

Şara, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini vurguladı. SDG adını kullanan PKK/YPG'yle temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.​​​​​​​

"50 yıl boyunca istikrar sağlanacak"

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyleyen Şara, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getirdi.

Hukuk yeniden inşaa edilecek

Şara, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için "kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmasını gerektiğini" ve bunun zaman alacağını kaydetti.

Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu aktaran Şara, ülkedeki protestolara ilişkin, "her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" belirtti.

ABD, İran ve Rusya'ya ilişkin değerlendirme

Yaptırım konusuna da değinen Şara, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısı yapmasının yanı sıra İran'ın da bölgedeki müdahaleleri konusunu "yeniden değerlendirmesini" umduğunu vurguladı.

Şara, Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle "İran'ın bölgede önemli bir müttefikini kaybettiğini, Hizbullah'a kara yoluyla silah desteği sağlayan önemli bir koridorun da yok olduğunu" ifade etti.

Ahmed Şera, Rusya'nın, yıllarca savunduğu Şam'daki müttefikini kaybetmesine rağmen Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu belirtti.

Şara, Rusya'nın Suriye ile ilişkisine "yakışır şekilde" ülkeden ayrılmasını istediğini ve Moskova'nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu kaydetti.