İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son 24 saatte 81 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız sürüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 81 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 422 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 412’ye, yaralı sayısının da 133 bin 54’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Adnan el-Alimi Okuluna düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra yönelik saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında aynı aileden 3 kardeşin bulunduğu belirtildi.

Kuzeydeki Cibaliya beldesinde iki eve düzenlenen topçu saldırısında ise 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda da bir grup Filistinlinin toplandığı noktaya yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu aynı zamanda Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde de gece boyunca İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok katlı konutları patlattığı aktarıldı.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 kişinin öldüğünü aktardı.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesine düzenlediği saldırıda 3, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerinin hedef alındığı iki hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye ablukası sonucu "yetersiz beslenme" nedeniyle 66 çocuk yaşamını yitirdi

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in sınır kapılarını kapatması, çocuk maması ve besin takviyeleriyle gıda girişini engellemesi nedeniyle şiddetli yetersiz beslenmeye bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının 66’ya yükseldiği belirtildi.

İsrail'in özellikle bebekler ve hastalar gibi savunmasız gruplar için hayati öneme sahip mama ve besin takviyelerinin girişini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bunun da şiddetli gıda yetersizliğine yol açtığı kaydedildi.

"Uluslararası toplumun utanç verici bu sessizliğini kınıyoruz"

Açıklamada, bu adımlar “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” şeklinde nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bu uygulama, İsrail işgalinin açlığı bir silah olarak kullanarak sivilleri özellikle çocukları yok etmeyi hedeflediğini göstermektedir. Bu, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlalidir. Uluslararası toplumun utanç verici bu sessizliğini kınıyoruz."

Açıklamada, İsrail'in çocuklara karşı işlenen bu "aç bırakma suçundan" doğrudan sorumlu olduğu, aynı zamanda soykırıma destek veren ve ortak olan ülkelerin başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere bu ağır ihlallerde fiilen suç ortağı olduklarına dikkat çekildi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, Arap ve İslam ülkelerine "acilen harekete geçme" çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail'e baskı kurulması, sınır kapılarının derhal açılması, gıda ve tıbbi yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine izin verilmesi ve çocuklar ile hastaların kurtarılması" talep edildi.

İsrail, Batı Şeria'da biri gazeteci 27 Filistinliyi gözaltına aldı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Kalkilya, Selfit ve Cenin vilayetlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Musab Kattavi'nin yanı sıra Beyta beldesinden gazeteci Mucahid Beni Muflih ile Zevata ve Tel köylerinden 2 Filistinliyi Nablus kentinin kuzeyindeki Deyr Şeref kontrol noktasında gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Nablus'un güneyindeki Madma, Asira el-Kibliya ve Urif köylerinde de onlarca eve baskın düzenleyerek 18 Filistinli genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Selfit'in batısındaki Zaviye kasabasında Filistinli bir genç ile daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Edhem İsmail Sabir'i evlerine baskın düzenleyerek gözaltına alan İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasında bir genç ile Cenin'de de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

BM'den Batı Şeria'da son dönemde artan saldırılara dair açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da son dönemde artan saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

"Onlarca silahlı yerleşimci, 25 Haziran'da Ramallah ve Nablus'taki birkaç köyde koordineli saldırılar başlattı, Filistinlilerin araçlarını ve evlerini ateşe verdi, gerçek mühimmat attı." ifadesini kullanan Al-Kheetan, Ramallah yakınlarındaki köyde düzenlenen saldırı sırasında 3 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğünü, en az 6 kişinin silahla yaralandığını belirtti.

Al-Kheetan, İsrail ordusunun, Filistinlilerin, topraklarını gasbeden İsraillilere ve İsrail güvenlik güçlerine taş attığını ve gerçek silah kullandığını iddia ettiğini aktardı.

Ramallah'taki saldırıyı değerlendiren Al-Kheetan, şunları kaydetti:

"Bu, münferit bir olay değil. Bu durum, genellikle bu tür saldırılar sırasında olay yerinde bulunan ancak işgalci güç olarak, Filistin halkını koruma yükümlülüğüne rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan İsrail güvenlik güçlerinin ayrımcı hukuk uygulamalarına dair bir örüntüyü yansıtıyor. Ofisimizin buradaki can kayıplarını takip eden raporuna göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da ikisi çocuk 14 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, biri çocuk 7 Filistinli, İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü."