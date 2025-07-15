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Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti

Güney Kore, Japonya’nın Dokdo Adaları üzerindeki egemenlik iddiasına sert tepki gösterdi. Güney Kore, Dokdo’ya ilişkin "herhangi bir provokasyona" karşılık verileceği uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
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Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti
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Güney Kore, Japonya’nın Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" üzerinde egemenlik iddiasını yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi.

 Güney Kore’den Japonya’ya Dokdo uyarısı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, Japonya’nın Dokdo’ya yönelik haksız egemenlik iddiasını yinelemesine güçlü şekilde karşı çıkmaktadır" ifadesi kullanıldı.

"Sert karşılık veririz"

Açıklamada, söz konusu adaların tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk açısından Güney Kore’ye ait olduğu vurgulanarak Japonya’ya bu iddialarından derhal vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, açıklamada, Japonya’nın Dokdo’ya ilişkin "herhangi bir provokasyonuna" sert şekilde karşılık verileceği uyarısı yapıldı.

Japonya Büyükelçiliğine resmi protesto 

Öte yandan, Güney Kore hükümetinin, gün içinde Seul’deki Japonya Büyükelçiliğinden bir yetkiliyi çağırarak resmi protestosunu iletmesi bekleniyor.

Japonya, "Takeshima" olarak nitelendirdiği adalara savunma beyaz kitabında yer vererek adaların Japonya toprağı olduğunu savunmuştu.

Tartışmalı adalar

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor. 

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

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