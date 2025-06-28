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İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuk yaşamını yitirdi

İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuğun da hayatını kaybedenler arasında olduğu açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuk yaşamını yitirdi
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İran devlet televizyonuna göre, İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda 627 kişi yaşamını yitirdi.

2 aylık bebek de yaşamını yitirdi

Hayatını kaybedenler arasında 49 kadın ve en küçüğü 2 aylık bebek olmak üzere 13 çocuk da yaşamını yitirdi.

Diğer yandan İsrail, ülkenin çeşitli kentlerinde 7 hastane ve 11 ambulansı doğrudan hedef aldı. 5 sağlık görevlisinin de bu saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

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