MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada,

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz… pic.twitter.com/UEJLO0BJJr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024

Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ayrıca Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

-10 adet misket tipi el bombası,

-3 adet savunma tipi el bombası,

-150 adet 5,56 mm mühimmat,

-6 adet M16 şarjörü,

-4 adet plastik şarjör,

-1 adet dürbün,

-1 adet hard disk,

-2 adet cep telefonu,

-1 adet fotoğraf makinesi,

-1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,

-1 adet termal kıyafet,

-1 adet hücum yeleği,

-7 adet gaz maskesi,

-2 adet jeneratör.