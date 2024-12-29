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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada,

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ayrıca Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

-10 adet misket tipi el bombası,

-3 adet savunma tipi el bombası,

-150 adet 5,56 mm mühimmat,

-6 adet M16 şarjörü,

-4 adet plastik şarjör,

-1 adet dürbün,

-1 adet hard disk,

-2 adet cep telefonu,

-1 adet fotoğraf makinesi,

-1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,

-1 adet termal kıyafet,

-1 adet hücum yeleği,

-7 adet gaz maskesi,

-2 adet jeneratör.

 

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