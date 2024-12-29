MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyurdu. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada,
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz… pic.twitter.com/UEJLO0BJJr
Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Ayrıca Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler:
-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
-10 adet misket tipi el bombası,
-3 adet savunma tipi el bombası,
-150 adet 5,56 mm mühimmat,
-6 adet M16 şarjörü,
-4 adet plastik şarjör,
-1 adet dürbün,
-1 adet hard disk,
-2 adet cep telefonu,
-1 adet fotoğraf makinesi,
-1 adet keskin nişancı gizleme kıyafeti,
-1 adet termal kıyafet,
-1 adet hücum yeleği,
-7 adet gaz maskesi,
-2 adet jeneratör.
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024
Ele geçirilen malzemeler:
-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
-10 adet… pic.twitter.com/63xKHv8gdE