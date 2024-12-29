Volkswagen Arena’da önümüzdeki ayın programı belli oldu

2020 yılında piyasaya sürdüğü Makaveli albümü ve Deluxe versiyonuyla ivme yakalayan Türkçe rap sahnesinin yetenekli MC’lerinden Motive, 'Taycan’ albüm lansman konseri için 18 Ocak Cumartesi akşamı Volkswagen Arena’ya konuk olmaya hazırlanıyor.

Elektronik müzik tutkunları ve klasik müzik severler için deneyim sunacak olan Symphobeats, 24 Ocak Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da sahnede olacak. Dünyanın en çok dinlenen dans müziklerini senfoni orkestrasıyla yeniden yorumlayarak katılımcılara iki saatlik bir performans sunmaya hazırlanan bu özel projede prodüktör, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, Murat Uncuoğlu ve İskender Paydaş, orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki 60 kişilik Symphobeats orkestrasıyla buluşacak. DJ Funky C, gecenin sunuculuğunu üstlenirken aynı zamanda şarkıları yorumlayarak performansa da dahil olacak.

Aslan Kral

The Lion King

Tüm zamanların en sevilen animasyon müzikal drama filmlerinden biri olan The Lion King (Aslan Kral), 30'uncu yılında Piu Entertainment organizasyonuyla 26 Ocak Pazartesi akşamı Volkswagen Arena’da film gösterimi olarak yeniden hayat bulacak. Simba’nın unutulmaz hikâyesi, besteci Hans Zimmer'in filmde yer alan Oscar ödüllü müzikleri ve Elton John’un ikonik şarkılarıyla hem sinema hem müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Film müzikleri İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak çalınırken orkestranın yönetimi Grammy adayı genç besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz tarafından gerçekleştirilecek.