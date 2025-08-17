Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu küresel diyalogların merkezi olacak

Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu, Focus America programı ile 24 Eylül Ön İzleme ve 25-28 Eylül Genel Ziyaret Günlerinde Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Fuar, dünyanın dört bir yanından gelen galerilerle küresel bir sanat diyaloğu sunarken, biletler www.biletix.com.tr üzerinden temin edilebilir.

Katılımcı galeriler

1 Mira Madrid (Madrid), AB GALLERY (Seul), Amanita (New York), Anna Laudel (İstanbul – Düsseldorf), Art On Istanbul (İstanbul), AWC Contemporary Gallery (Dubai), Bozlu Art Project (İstanbul), Buchmann Galerie (Berlin – Cenevre), BüroSarıgedik (İstanbul), CUT Art (Riga), DG Gallery (İstanbul), DIRIMART (İstanbul – Londra), Ferda Art Platform (İstanbul), Galeria Joan Gaspar (Barselona), Galería La Acacia (Havana), Galeri 77 (İstanbul), Galeri Nev Istanbul (İstanbul), Galerie Esther Woerdehoff (Paris – Cenevre), Galerija Fotografija (Lübliyana ), Gillian Jason Gallery (Londra), Heft Gallery (New York), JD Malat Gallery (Londra – Dubai), Kvalitář Gallery (Prag), Leila Heller Gallery (New York – Dubai), Mark Hachem Gallery (Paris – Beyrut), Martch Art Project (İstanbul), Muse Contemporary (İstanbul), OG Gallery (İstanbul), One Arc Gallery (İstanbul), Öktem Aykut (İstanbul), Pedro Cera (Lizbon – Madrid), PG Art Gallery (İstanbul), Pi Artworks (İstanbul – Londra), PİLEVNELİ (İstanbul), PİLOT (İstanbul), Piramid Sanat (İstanbul), Pontone / Friedrichs Pontone (New York – Londra), Revolver Galería (New York – Buenos Aires), Ruzy Gallery (İstanbul), Sevil Dolmacı (İstanbul – Dubai), SIMBART PROJECTS (İstanbul), Siyah Beyaz Ankara (Ankara), Summart (İstanbul), TAEX (Londra), Trafo Gallery (Prag), Villa del Arte Galleries (Barselona – Amsterdam), Vision Art Platform (İstanbul), Wizard Gallery (Milano), x-ist (İstanbul), ZILBERMAN (İstanbul – Berlin).

Focus America

Bu sene Contemporary Istanbul'un 20. edisyonuna özel olarak hazırlanan Focus America programı, Amerika’nın çağdaş sanat sahnesine odaklanırken, New York’un küresel sanat dünyası üzerindeki etkisi ile görsel kültür arasındaki ilişkiye de dikkat çekiyor. Katılımcı galeriler arasında Amanita, Revolver Galería, Pontone / Friedrichs Pontone, Leila Heller Gallery ve Heft Gallery yer alıyor. Her bir galeri kendine özgü bir küratöryel bakış açısı sunuyor. Amanita, eserleri Whitney Museum, MoMA ve Met’in daimî koleksiyonlarında yer alan Amerikan soyut sanatının usta ismi Bill Jensen’ın çalışmalarını getiriyor.

Revolver Galería, jeolojik hafıza temalı katmanlı işleriyle tanınan ve Venedik Bienali’nde sergilenen Perulu sanatçı Elena Damiani’yi sunuyor. Pontone / Friedrichs Pontone, altın ve gümüş varakla zenginleştirilmiş ışıklı figüratif resimleriyle tanınan Brad Kunkle’ı öne çıkarıyor. Leila Heller Gallery, terk edilmiş Sovyet mimarisini dijital müdahalelerle post-hümanist bir geleceği ima ederek yeniden yorumlayan iş birlikçi fotoğraf temelli eserleriyle Ryan Koopmans & Alice Wexell’i sergiliyor. Heft Gallery, endüstriyel manzaralarıyla tanınan ve eserleri MoMA ile Guggenheim koleksiyonlarında yer alan Kanadalı fotoğrafçı Edward Burtynsky’yi ağırlıyor.

Kurumsal iş birlikleri ve özel projeler

24-25 Eylül’de Tersane İstanbul’da gerçekleşecek CIF Dialogues 2025, ‘Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Değişen Sanat Peyzajı’ temasıyla düzenlenecek.

Programda Guggenheim Müzesi’nden Jennifer Stockman, Brooklyn Müzesi’nden Anne Pasternak ve Sabancı Müzesi’nden Ahu Antmen gibi önemli isimler yer alacak. Panelde dijital sanat, koleksiyoner pratikleri, mimari, kültürel hafıza ve şehirlerin sanatsal-toplumsal ihtiyaçları masaya yatırılacak.

BMW Art Car Koleksiyonu’nun 50. yılı anısına, iki ikonik araç — Alexander Calder’in 1975 tarihli efsanevi Art Car’ı ve Julie Mehretu’nun en yeni çalışması — Türkiye’de ilk kez birlikte sergilenecek. Bu özel sunum, çağdaş sanat ile hareketlilik arasındaki uzun süredir devam eden kesişimi vurguluyor.

Contemporary Istanbul ayrıca, İstanbul’un küresel kültür ağlarındaki yerini pekiştiren bir dizi kurumsal iş birliğine de ev sahipliği yapacak. İş birliği yapılan kurumlar arasında Palais de Tokyo (Paris), Asia Society (New York), Mori Art Museum (Tokyo), Barjeel Art Foundation (Sharjah), UBS Digital Art Museum (Hamburg) ve Sigg Art Foundation (Le Castellet) yer alıyor.

Sigg Art Foundation, kurucu Pierre Sigg’in koleksiyonundan seçilmiş, resim ve dijital kültürün kesişiminde yer alan yeni eserleri sergileyecek. Sergilenen sanatçılar arasında Korakrit Arunanondchai, Nancy Burson, Meriem Bennani, Neil Beloufa, Louisa Gagliardi ve Austin Lee yer alırken, Charles Ross ve Jean-Baptiste Vanmour’dan özel seçkilerde sunulacak. Vakfın yeni medya ve genç sanatçılara olan desteği, kuşaklar arası sanatsal deneyimi destekleme misyonunu yansıtıyor.

Destekçiler ve iş ortakları

İlk edisyonundan beri ana partner olarak desteğini sürdüren Akbank’ın yanı sıra, bu yıl Contemporary Istanbul, ortak partnerleri Tersane İstanbul ve Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW ile de iş birliği yapıyor. Resmi havayolu Türk Hava Yolları ve Miles&Smiles; host partneri Pernod Ricard Türkiye, stratejik partneri Tosyalı Türkiye, partner Trendyol; sigorta partneri Magdeburger Sigorta, ağırlama partneri The Marmara Group ve Contemporary Istanbul’un açılış daveti için Alieé ile iş birliği gerçekleştiriyor. Contemporary Istanbul ayrıca İstanbul ve Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımı için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle uluslararası basını fuar boyunca İstanbul’da ağırlıyor. Uluslararası medya tanıtımı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından destekleniyor.