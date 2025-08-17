Bursa’nın lezzet rotası yeniden çiziliyor!

Bursa, tarih kokan çarşıları, bereketli toprakları ve unutulmaz anılarıyla her zaman kalbimin bir köşesinde. Bu güzel şehirde 26-28 Eylül tarihleri arasında Merinos Parkı’nda “Rota Yeniden Oluşturuluyor” temasıyla Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali düzenlenecek. Festival, kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmayı, gastronomi markasını güçlendirmeyi ve yerel üreticileri, şefleri, zanaatkârları destekleyerek bir sevda hikâyesi tadında ekonomik değer yaratmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz hafta etkinliğin lansmanı vardı. Davetli olduğum lansmana maalesef katılamadım. Lansmana katılamasam da anlatılanlar Bursa’ya duyduğum sevgiyi yeniden canlandırdı…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasında festivalin “Rota Yeniden Oluşturuluyor” mottosuyla geçmişten geleceğe uzanan bir mutfak yolculuğunu başlattığını vurgulamış. Festivalin, gastro ekonomi, sosyal gastronomi, kültür-sanat ve gastro turizm eksenlerinde Bursa’nın tüm ilçelerini sahneye taşıyacağını belirtmiş. Bozbey, festivalde gastronomi okullarından öğrencilerin saha çalışmaları, “Bursa Lezzet Durağı” projesiyle güvenilirlik sertifikası, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Bursa Gastronomi Kitabı gibi yeniliklerin müjdesini vermiş.

Festivalde neler var?

26-28 Eylül’de Merinos Parkı’nda gerçekleşecek festival, zengin bir programla Bursa’yı gastronomi sahnesinde parlatacak:

Ulusal ve uluslararası şeflerin gastro sahneleri; Mutfak Dostları Derneği iş birliğiyle paneller ve söyleşiler; Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi; UNESCO şehirlerinden konuk şeflerle uluslararası iş birlikleri; Yerel kadın kooperatifleriyle atölyeler; Açık hava sinema gösterimleri ve konserler bu seneki festivalin programında yer alacak…

Dediğim gibi lansmana katılamadım, ama anlatılanları dinlerken, her bir köşesini evim gibi bildiğim, her lezzetini tattığım çocukluğumun, gençliğimin Bursa’sı, unutmayacağım hatıralarım yeniden canlandı. Sevgili Bursa, seni unutmayı düşünmedim, ama unutmak da zaten mümkün değil… 26-28 Eylül’de Merinos Parkı’ndaki yolculuğa katılmak için sabırsızlanıyorum.