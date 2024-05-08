Arjantin'de yeni banknot piyasaya sürüldü: 11 dolar değerinde

Enflasyonla boğuşan Arjantin, yaklaşık 11 dolar değerindeki 10.000 pesoluk banknotu piyasaya sürdü. Ülkenin bundan önceki en büyük banknot 2.000 peso idi.

İnsanlar daha az banknot taşıyacak

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in merkez bankası yaptığı açıklamada, insanların yanlarında daha az banknot taşımasına olanak sağlayacak yeni kağıt paranın salı gününden itibaren bankalarda ve ATM'lerde kullanıma sunulduğunu söyledi.

Yıllık enflasyonun yüzde 290'a yaklaştığı bir ekonomik krizin pençesinde olan Arjantin'de nüfusun yaklaşık yarısı yoksulluk sınırında yaşıyor.

Enflasyonda düşüş eğilimi görülmemesi üzerine merkez bankası, bu yılın sonlarında 20.000 pesoluk banknot çıkarılacağını söyledi.

2.000 pesoluk banknot sadece bir yıl önce piyasaya sürülmüştü.

1980'lerde 1.000.000 pesoluk banknota sahip olan Arjantin'de bol sıfırlı banknotların basılması yeni bir olgu değil.

Banknotlarda, Arjantin'in kurtuluş savaşının simge isimleri Manuel Belgrano ve María Remedios del Valle yer alıyor.