Asbestli gemi okyanusta batırılacak

Brezilya'ya ait asbestli uçak gemisi Atlas Okyanusu'nda batırılacak.

32 bin ton ağırlığındaki 1960 yapımı uçak gemisi, parçalanmak üzere gönderildiği Türkiye'nin çevresel risk nedeniyle geri çevirmesinin ardından günlerdir denizde bekletiliyor.

İzmir, Aliağa’da bulunan tesislerde sökümü planlanan gemi, tepkilerin ardından Cebelitarık Boğazı'nı geçmeden geri çevrildi.

Römorkörlerle Brezilya açıklarına çekilen geminin çevresel risk oluşturduğu gerekçesiyle limana yanaşmasına izin verilmedi.

Uçak gemisinin çarşamba günü batırılması planı da savcılar tarafından çevreye zarar vereceği gerekçesiyle engellendi. Ancak Brezilya ordusu, geminin su aldığını ve batma riski bulunduğunu açıkladı.

Çevre Bakanı Marina Silva da batırılma işleminin durdurulması için Savunma Bakanı Jose Mucio ile bir görüşme yaptı ancak ordu yetkilileri, batırma dışında başka bir seçenek bulunmadığını bildirdi.

Geminin Brezilya'nın münhasır ekonomik bölgesinde kıyıya yaklaşık 350 km uzaklıkta batırılması planlanıyor.