Avrupa Parlamentosu'ndan Kosovalı Sırplar için vize serbestisi kararı

AP Genel Kurulunda Sırbistan pasaportuna sahip Kosova vatandaşlarına yönelik Şengen bölgesine vize serbestisi oylaması 406 lehte, 97 aleyhte ve 94 çekimser oyla kabul edildi.

Karara göre, Kosovalı Sırplar Şengen bölgesine 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek.

Böylelikle, daha önce vize alması gereken Kosovalı Sırplar, Batı Balkanlar bölgesindeki diğer ülkelerle AB'ye seyahatte aynı vize rejimine sahip oldu.

Parlamento, tasarıyı değişiklik yapmadan kabul ettiği için, teklif AB Konseyi tarafından da kabul edildikten sonra yasalaşacak. AB Resmi Gazetesinde yayınlanmasının ardından ise yürürlüğe girecek.

Yılın başından itibaren Kosova vatandaşlarına Şengen bölgesine 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize serbestisi tanınmış ancak Kosova kurumları tarafından verilen belgeleri almak istemeyen Sırplar söz konusu bölgeye vizesiz seyahat edememişti.

Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan Sırbistan, İçişleri Bakanlığına bağlı Kosova Koordinasyon Müdürlüğü aracılığıyla Kosova'da ikamet eden Sırplara Sırp pasaportu ve diğer resmi belgeleri dağıtıyor.