Brezilya'daki selde fatura ağırlaşıyor: 84 ölü, 111 kayıp

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde can kaybı 84'e, kayıp sayısı ise 111'e yükseldi.

Rio Grande do Sul eyaleti sivil savunma birimi yaptığı açıklamada, 276 kişinin yaralandığı, en az 111 kişinin kayıp olduğu ve 121 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Sel felaketinin, 345 belediyede 850 binden fazla insanı etkileyerek evleri, yolları ve köprüleri tahrip ettiği aktarıldı.

98 kasabada elektrik ve internet hizmetinin tamamen çöktü.