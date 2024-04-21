Bulgaristan'da, Türkiye plakalı kamyonda 403 kilo eroin ele geçirildi
Bulgaristan’da gümrük yetkilileri, Türkiye ruhsatlı bir kamyonda bulunan 403 kilogram eroini ele geçirdiklerini açıkladı. Yetkililerin açıklamasına göre kamyon, İran’dan Batı Avrupa’ya gidiyordu.
Yetkililerin ele geçirdiği eroin, 618 paket halinde, kamyonun içindeki 156 yatağın içine gizlenmiş olarak bulundu. Yataklar, sınırdan geçerken resmi kayıtlarda beyan edilmişti. Yetkililere göre, yakalanan uyuşturucunun değeri 8,5 milyon euro.
Hasköy bölge savcısı Ivan Stoyanov, kamyona Bulgaristan’ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kapısında el konulduğunu belirtti.Stoyanov, uyuşturucunun İran’dan geldiğinin tahmin edildiğini ve Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinden bazılarına dağıtılmak üzere gönderildiğini söyledi.
Türkiye vatandaşı 63 yaşındaki kamyon şoförü H.H. gözaltına alındı. Şoför, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasından suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Ortadoğu'dan Batı Avrupa'ya uzanan uyuşturucu güzergahı üzerinde bulunan Bulgaristan, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için önemli adımlar atıyor.