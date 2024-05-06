Dünyanın en zengin ülkelerinden: Finansal varlıklarını kriptoya döndürecek!

İsviçre Merkez Bankası Başkanı Thomas Jordan, Basel'de düzenlenen bir etkinlikte, "Merkez bankaları bekle ve gör tutumu alabilir ve yalnızca tokenizasyonun geniş ölçekte benimsenmesi durumunda harekete geçebilir" açıklamasında bulundu.

Riskleri ve faydaları incelerken SNB'nin üçüncü seçeneği tercih ettiğini söyleyen Jordan, "Helvetia III adı verilen bir proje, tokenize edilmiş merkez bankası parasının işlemleri gerçekleştirmek için kullanılmasına izin veriyor ve halihazırda İsviçre yerel hükümeti tarafından dört tahvil ihracında kullanıldı" dedi.

Jordan, "Helvetia III pilot programımız aracılığıyla, özel sektörün tokenizasyonun mevcut finansal sistemi nasıl iyileştirebileceğine dair araştırmasına katkıda bulunuyoruz" dedi.

Tokenizasyon nedir?

Tokenizasyon, finansal varlıklara ilişkin taleplerin, genellikle dağıtılmış defter teknolojisine dayanan programlanabilir bir platformda dijital olarak temsil edilmesi anlamına gelir.