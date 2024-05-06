Koç Metalurji halka arz talep toplamaya başlıyor! Koç Metalurji halka arz kaç lot verecek?

Koç Metalurji A.Ş halka arz fiyatı kaç TL olacak?

9 ve 10 Mayıs tarihlerinde 2 gün boyunca talep toplayacak olan Koç Metalurji A.Ş'nin halka arz fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün 2,5 milyar TL olması öngörülüyor.

Koç Metalurji A.Ş kaç lot verecek?

Olası dağıtılacak kar miktarı

2.1 milyon katılım-42 Lot (861 TL)

2.5 milyon katılım -35 Lot (717 TL)

2.9 milyon katılım-31 Lot (635 TL)

3.3 Mlyon katılım-27 Lot (553 TL)

3.7 milyon katılım-24 Lot (492 TL)

4.1 milyon katılım-22 Lot (451 TL)

4.5 milyon katılım-20 Lot (410 TL)

4.9 milyon katılım-18 Lot (369 TL)

Koç Metalurji toplamda 125 milyon lot dağıtacak ve Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Koç Metalurji A.Ş katılım endeksine uygun mu?

Halka arz, katılım endeksine uygun durumdadır.