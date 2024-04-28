En fazla milyardere ev sahipliği yapan 10 şehir

ABD merkezli iş dünyası ve finans dergisi Forbes, dünyada en fazla milyarderin yaşadığı 10 kenti açıkladı. Buna göre, 10 şehir, dünyadaki tüm milyarderlerin yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yapıyor. Forbes’un son açıkladığı, dünyadaki en zengin milyarderlerin yer aldığı listeye dayanarak aktardığına göre, dünyada en fazla milyarder yine ABD’nin New York kentinde yaşıyor. New York’ta 100 milyarder bulunuyor ve bu kişilerin toplam mal varlığı 694 milyar dolar seviyesinde.

1. NEW YORK/ABD

Geçen yıldan bu yana dokuz yeni milyarderin de eklenmesiyle New York’ta artık 110 milyarder yaşıyor. En zengin milyarder, 106 milyar dolarlık mal varlığı ile Michael Bloomberg. Şehrin ikinci en zengini ise Koch Industries’in varisi Julia Koch. Koch’un mal varlığı, 64.3 milyar dolar.

2. MOSKOVA/RUSYA

Listenin ikinci sırasında Rusya’nın başkenti Moskova yer alıyor. Moskova’da milyarder sayısı bir yıl içinde 12 artmış. Kentte şu anda 74 milyarder yaşıyor ve bu kişilerin toplam mal varlığı 378 milyar dolar seviyesinde. En zengin milyarder ise Vagit Alekperov. 2022’den bu yana devam eden Ukrayna savaşı sebebiyle Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rusya’nın başkenti Moskova, en fazla milyardere sahip kentler sıralamasında son bir yıl içinde 6’ncı sıradan 2’nci sıraya yükseldi. Kentteki milyarderler de bu süreçte 50 milyar dolar zenginleşti.

2. HONG KONG

Hong Kong, Moskova ile birlikte en fazla milyardere sahip kentler listesinde ikinci sırada yer alıyor. Buna göre, net milyarder sayısı son bir yılda dört kişi artan Hong Kong’da da 74 milyarder bulunuyor. Kentteki milyarderlerin toplam mal varlığı 326 milyar dolar. En varlıklı kişi ise 37.3 milyar dolar varlığı olan Li Ka-shing.

4. MUMBAY/HİNDİSTAN

Toplam 69 milyarderin bulunduğu Hindistan’ın Mumbay kenti, Forbes’un bu seneki listesinde kendisine 4’üncü sırada yer buldu. Kentteki net milyarder sayısı son bir yılda 13 artarken, net mal varlığı da 379 milyar dolar olarak hesaplandı. Mumbay’ın en zengin ismi ise 116 milyar dolarlık mal varlığıyla Mukesh Ambani oldu.

5. PEKİN/ÇİN

Çin’in başkenti Pekin’de 2024 yılı itibarıyla 63 milyarder bulunuyor. Forbes’un listesinde 5’inci sırada olan Pekin, 2021 yılında listenin en başında yer almasından bu yana 32 milyarder kaybetti. Kentteki milyarder sayısı son bir yıl içinde sabit kalırken, milyarderlerin toplam mal varlığı 211 milyar dolar olarak ölçüldü. Pekin’in en varlıklı milyarderi ise 43,4 milyar dolar ile Zhang Yiming oldu.

6. LONDRA/İNGİLTERE

Forbes’a göre, İngiltere’nin başkenti Londra’daki milyarder sayısı son bir yıl içinde bir kişi azaldı. Bu yıl Londra’da 62 milyarder var ve toplam mal varlıkları 326 milyar dolar seviyesinde. Kentin en varlıklı milyarderi ise 32.1 milyar dolarlık zenginliğe sahip Len Blavatnik. Londra, 2022 yılında dünyada en fazla milyardere sahip 4’üncü ülke konumundaydı. Artık kentte bulunmayan milyarder ise Prenses Diana ile birlikte trafik kazasında hayatını kaybeden Dodi Fayed’in babası Muhammed El Fayed’di. Fayed, Ağustos 2023’te 94 yaşında hayatını kaybetmişti.

7- ŞANGHAY/ÇİN

Son bir yıl içinde milyarder sayısı azalan kentlerden biri de Çin’in Şanghay şehri oldu. Şanghay’daki milyarder sayısı, son bir yılda 65’ten 54’e düştü. Şehirdeki milyarderlerin toplam mal varlığı 167 milyar dolar olarak hesaplanırken, en zengin Şanghaylı 38.9 milyar dolarlık varlığı bulunan Colin Huang oldu.

8- LOS ANGELES/ABD

ABD’nin Los Angeles kenti de Forbes’un listesinde kendisine 8’inci sırada yer buldu. Kentteki milyarder sayısı bir yılda 19 kişi arttı, milyarderlerin toplam mal varlığının 222 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi. Los Angeles’ın en zengin milyarderi,13.6 milyar dolarlık varlığıyla John Tu olarak açıklandı. Los Angeles’ta yaşayan diğer milyarderler ise 1.2 milyar dolarlık mal varlığı ile LeBron James, 1.7 milyar dolarla Kim Kardashian ve 1.4 milyar dolarla Rihanna oldu.

9- SİNGAPUR

2024 yılında altı yeni milyarderin olduğu Singapur’da 52 milyarderin bulunduğu belirtildi. Forbes listesinde 9’uncu sırada yer alan Singapur’daki milyarderlerin net mal varlığının 156 milyar dolar olduğu ifade edildi. Kentin en zengin milyarderi ise 28 milyar dolarlık mal varlığı ise Eduardo Saverin olarak açıklandı.

10- SAN FRANCİSCO/ABD

Son olarak, ABD’nin San Francisco kenti, dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan 10’uncu şehir oldu. Son bir sene içinde şehirdeki milyarder sayısı 13 arttı. Kentteki milyarderlerin mal varlığının 185 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi. San Francisco’nun en varlıklı milyarderi ise 18.3 milyar dolarlık mal varlığı ile Dustin Moskovitz.