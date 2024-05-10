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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çok sert tepki! "Kınıyorum" diyerek mesaj yayınladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımla Malatya'daki bazı haber sitelerinin kendisi hakkında yanlış haber yapmalarına çok sert tepki verdi. Deprem uzmanı Görür "Kınıyorum" diyerek mesaj yayınladı

Haber Merkezi
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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çok sert tepki! "Kınıyorum" diyerek mesaj yayınladı
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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, X  hesabından ‘kınama’ mesajı yayınlayan Naci Görür, söz konusu kurumlarının adını vererek şunları ifade etti:

"Benim iznim olmadan resmimi biri ile yan yana koyarak sanki onunla tartışıyorum havası vermek ayıptır. Ben görüşümü kendi X hesabımdan yazdım. Söylemlerimi farklı şekilde kullanmak habercilik değildir. Halkıma ve izleyicilerime duyurulur.

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