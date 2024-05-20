ABD’nin 30 milyon dolarlık SİHA’sı Husi isyancılar tarafından düşürüldü

ABD, Afrika’dan Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya kadar birçok bölgede aktif olarak MQ-9 Reaper SİHA'larını kullanıyor. Ancak son dönemde SİHA kayıplarında artış yaşanıyor. Son olarak, Yemenli Husi isyancıları, 17 Mayıs Cuma günü ABD Ordusu’na ait bir MQ-9 Reaper'ı düşürdüklerini iddia etti.

17 Mayıs'ta Yemenli Husi isyancıları, ABD Ordusu’na ait bir MQ-9 Reaper SİHA'yı düşürdüklerini iddia etti. İddianın ardından uçağın enkazına ve vurulma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Husilerin 2014 yılında ülkenin kuzeyini ve başkenti Sanaa’yı ele geçirmesinden bu yana ABD Ordusu, en az 5 adet MQ-9 Reaper SİHA’yı kaybetti. Ayrıca, Uluslararası Koalisyon’a ait onlarca insanlı ve insansız hava aracı da Husi’ler tarafından düşürüldü.

Her biri yaklaşık 30 milyon dolara mal olan Reaper’lar, 50.000 feet irtifaya kadar uçuş gerçekleştirebiliyor ve uygun koşullarda 24 saat havada kalabiliyor. Reaper SİHA’lar, Paveway veya Hellfire tipi lazer güdümlü hava-yer mühimmatını kullanıyor.

MQ-9 reaper SİHA

Reaper, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilmiş ve General Atomics tarafından üretilen bir insansız hava aracıdır. Genellikle silahlı insansız hava aracı (SİHA) olarak adlandırılır.