Fransa ve Almanya savunma alanında işbirliğini artıracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz ile Elysee'de ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklara birlikte yanıt vermek, bizim için öncelikli olan egemenlik, güvenlik ve rekabetçilik konularında birlikte hareket etmek istiyoruz." dedi.

Almanya, ABD ve ortaklar ile Ukrayna için sağlam güvenlik garantilerine dayalı adil ve kalıcı bir barışın koşullarını yaratmak ve ateşkes sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Macron, "Rusya'nın Avrupa güvenliğine yönelik sistemsel tehdidinin tüm sonuçlarını" değerlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Macron, mart ayındaki Avrupa Konseyinden bu yana savunma alanında kıta genelinde adımlar atarak "Avrupa savunmasına yönelik stratejik uyanışı" hızlandırdıklarını söyleyerek, bir kez daha kıta savunması için yatırım çağrısı yaptı.

"Fransız-Alman programlarımızı hızlandıracağız, yeni kapasiteler geliştireceğiz"

Bu kapsamda bir Fransız-Alman Güvenlik ve Savunma Konseyi kuracaklarını açıklayan Macron, "Fransız-Alman programlarımızı hızlandıracağız, yeni kapasiteler geliştireceğiz ve tankların, savaş uçaklarının, uzun menzilli füzelerin ötesinde, ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar geliştirmek için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi kuracağız." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Macron, Almanya ile ortak bir savunma inovasyon programını da hayata geçireceklerini açıkladı.

Öte yandan Avrupa'ya yönelik ortak hedeflerin ancak "Almanya ve Fransa'nın ekonomik ve sosyal reformlarını koordineli ederek uyumlu modeller benimsemesi" ile mümkün olabileceğini dile getiren Macron, yatırım, savunma, enerji, uzay alanlarında "el ele çalışacakları" taahhüdünde bulundu.

Dün Almanya'nın yeni başbakanı seçilen Merz, ilk resmi yurtdışı ziyaretini Fransa'ya yaptı.