Vatikan'dan siyah duman yükseldi

Vatikan’da toplanan 133 kardinalin ilk oylamasından sonuç çıkmadı.

Sistina Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi.

Siyah duman, üçte iki çoğunluk sağlanamadığı ve yeni Papa'nın henüz seçilemediği anlamına geliyor.

Seçim nasıl işliyor?

Her kardinal, “Eligo in Summum Pontificem” (Yüce Papa olarak seçiyorum) ibaresi bulunan pusulaya bir isim yazıyor. Pusulalar törenle sunağa götürülüyor, Latince yemin eşliğinde sandığa atılıyor ve ardından geleneksel şekilde yakılıyor. Üçte iki çoğunluğa ulaşılamayan her oylamanın ardından bacadan siyah duman yükseliyor. Yeni Papa seçildiğinde ise potasyum klorat, laktoz ve reçineyle elde edilen beyaz duman yükseliyor ve dünya, Vatikan’dan “Habemus Papam” (“Papamız var”) ilanını bekliyor.

Oylama süreci her gün sabah ve akşam olmak üzere dört kez yineleniyor. İlk turdan sonuç çıkmazsa ikinci gün de devam edecek. Tarihte ilk gün seçimi kazanan bir aday çıkmadı; ancak 2013’te Papa Francis, beşinci turda seçilmişti.

Rakamlarla Konklav: Papayı kim seçecek?

Seçimde oy hakkına sahip olan kardinallerin sayısı 133. Kural gereği, yalnızca 80 yaşın altındaki kardinaller oy kullanabiliyor. Halihazırda Katolik Kardinaller Koleji’nde 252 üye bulunmasına rağmen, yaş sınırı nedeniyle bu sayı yarıdan biraz fazla.

Oylamaya katılacak kardinallerin kıtasal dağılımı ise Katolik Kilisesi’nin giderek daha küresel hale geldiğini gösteriyor. Seçici kardinallerin 114’ü Avrupa’dan gelirken, Asya’dan 37, Güney Amerika’dan 32, Afrika’dan 29, Kuzey Amerika’dan 28, Orta Amerika’dan 8 ve Okyanusya’dan ise 4 kardinal yer alıyor.

Bu Konklav neden “en belirsiz” olarak tanımlanıyor?

133 seçici kardinalin 108’i Papa Francis döneminde atanmış isimler.

Aralarında Haiti, Güney Sudan, Myanmar, Ruanda gibi ülkelerden ilk kez katılım var. 1978’e kadar papaların neredeyse tamamı İtalya’dandı; ancak bu denge Francis döneminde değişti. Bugün Avrupa’dan katılım yüzde 39’a düşerken, Asya yüzde 17’ye, Afrika ise yüzde 13’e ulaştı. İtalya yine en çok kardinalle temsil edilen ülke, ancak bu kez sonuç tamamen öngörülemez durumda.

Favori adaylar arasında ABD’den Robert Prevost, Filipinler’den Luis Antonio Tagle, İtalya’dan Matteo Zuppi ve Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa öne çıkıyor. Ancak Vatikan’da sıkça hatırlatılan eski bir deyiş bugün de geçerli:

“Konklava Papa olarak giren, kardinal olarak çıkar.”

Gözler beyaz dumanda

Sistine Şapeli’nin çatısına yerleştirilen bacadan yükselecek duman, tüm dünyadaki Katolikler için en net mesaj olacak. Eğer seçim sonuç verirse, kısa süre içinde Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan “Habemus Papam” anonsu yapılacak ve yeni Papa’nın ismi açıklanacak.