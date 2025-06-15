  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. "Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını engelledi" iddiası
Takip Et

"Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını engelledi" iddiası

ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre, İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast planını ABD Başkanı Donald Trump'ın önlediği iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Trump, İsrail'in Hamaney'e suikast planını engelledi" iddiası
Takip Et

Axios'tan Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "bir ABD'li yetkilinin kendisine İsrail'in İran’a yönelik yürüttüğü saldırılarda Hamaney'i öldürme fırsatı doğduğunu söylediğini" aktardı.

Ravid'e konuşan ABD’li yetkili, "ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in İran lideri Hamaney'e suikast yapma ihtimaline açık bir şekilde karşı çıktığını" iddia etti.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "İranlılar bir ABD'liyi öldürmedi ve siyasi liderlerin öldürülmesi masada bile olmamalı" ifadelerini kullandı.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları sürüyor: Tel Aviv ve Tahran'da peş peşe patlamalar...İran'dan İsrail'e yeni saldırı: Tel Aviv, Kudüs, Hayfa'da dumanlar yükseliyorDünya

 

Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?Dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada?Yaşam

 

Dünya
İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları sürüyor: Tel Aviv ve Tahran'da peş peşe patlamalar...
SON DAKİKA...
Ukrayna henüz mağlup edilebilmiş değil
Ukrayna henüz mağlup edilebilmiş değil
Ya İran ‘son hedef’ değilse?
Ya İran ‘son hedef’ değilse?
Orta Doğu'da savaşın Türkiye'ye olası etkileri
Orta Doğu'da savaşın Türkiye'ye olası etkileri
Almanya, İsrail'e yangın söndürme malzemesi gönderecek
Almanya, İsrail'e yangın söndürme malzemesi gönderecek
İsrail, Tahran'ı hedef aldı: Bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 14 nükleer bilim insanı öldürüldü
İsrail, Tahran'ı hedef aldı: Peş peşe şiddetli patlamalar!