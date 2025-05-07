Kanada Başbakanı Carney'den Trump’a yanıt: Kanada satılık değil, asla olmayacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmalı” sözlerine Washington’da açık bir yanıt verdi. Beyaz Saray’daki ilk görüşmesinin ardından Kanada’nın Washington Büyükelçiliği’nde basın mensuplarının karşısına çıkan Carney, “Başkan Trump bu isteğini daha önce de dile getirdi. Ancak ben her zaman arzuları gerçeklerden ayırmak gerektiğine inandım. Kanada satılık değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Kanada’nın ABD’ye dahil edilmesi yönündeki söylemlerine katılmıyorum"

Carney, ABD ile güçlü ilişkiler kurmak istediklerini belirterek, özellikle ekonomik iş birliği ve gümrük tarifeleri konusunda detaylı görüşmeler yaptıklarını aktardı. Ancak Trump’ın Kanada’nın ABD’ye dahil edilmesi yönündeki söylemlerine katılmadığını yineleyen Carney, “Oval Ofis'te de Kanadalılar adına her zaman olduğu gibi bunun asla gerçekleşmeyeceğini açıkça ifade ettim” dedi.

Trump: Bunu zaman gösterecek

Basın toplantısında, Carney’nin "Kanada satılık değildir" sözlerinin ardından Trump’ın verdiği yanıt da gündeme geldi. Trump, bu ifadelere karşılık “Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme” sözleriyle karşılık verdi. Carney ise bu konudaki kararlılığını koruyarak, “Ekonomik ve güvenlik ortaklığı müzakereleri için yapıcı bir ilişki kurmanın önemine değindim. Ben geriye değil ileriye bakıyorum ve bugün iyi bir temel oluşturduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump: Kanada vatandaşları için muazzam faydaları olurdu

Daha önce yaptığı açıklamalarda da Kanada’nın 51. eyalet olması gerektiğini savunan Trump, bu görüşünün arkasında durduğunu bir kez daha yineledi. “Hâlâ Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğine inanıyorum. Ancak bu iki kişilik bir tango, değil mi?” diyen Trump, “Bu durumun Kanada vatandaşları için muazzam faydaları olurdu; düşük vergiler, ücretsiz ordu. Bence bu gerçekten harika bir evlilik olurdu” değerlendirmesinde bulundu.