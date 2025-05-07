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Deniz yolu taşımacılığı ve otomotiv sektörünün global devleri Çırağan Sarayı’nda buluştu

Türkiye merkezli lojistik şirketi Erkport ve Abu Dabi merkezli AD Ports Group iştiraki Noatum Maritime ortak girişimiyle kurulan United Global Ro-Ro (UGR), 7 Mayıs Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenen özel bir davetle, sektör liderlerini Türkiye’de buluşturdu. Otomotiv ve deniz yolu taşımacılığı sektörünün öncü isimlerini bir araya getiren etkinlikte, markanın global vizyonu ve sektöre getireceği yenilikler paylaşılırken, Türkiye ve BAE’nin ticari dostluğu ve bu dostluğun deniz taşımacılığında yarattığı sinerji de gözler önüne serildi.

Haber Merkezi
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Deniz yolu taşımacılığı ve otomotiv sektörünün global devleri Çırağan Sarayı’nda buluştu
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United Global Ro-Ro, deniz yolu taşımacılığında güçlü bir birleşim ve uluslararası lojistikte yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Özellikle bitmiş araç lojistiğinde yarattığı global deniz yolu taşımacılık ağı ile birlikte geleceğe yönelik güçlü bir vizyon sunan UGR, Çırağan Sarayı’nda bir araya getirdiği tüm paydaşlarına güvenli, sürdürülebilir ve entegre taşıma çözümlerini anlattı. “Ufukları Aşan Bir Birliktelik” başlığı altında düzenlenen davet aynı zamanda, UGR çatısı altında Türkiye ve BAE arasında pekişen ticari dostluğun da bir simgesi niteliğindeydi.

Türkiye’ye Chery ve BYD marka araçlarını da taşıyan ve bu yönü ile otomotiv sektöründe Türkiye ile Çin arasındaki dev ticari ilişkilerin denizyolu taşımacılığında önemli bir destekçisi konumunda olan, United Global Ro-Ro’nun lokomotif gemisi UGR AL SAMHA’nın davetin her yanına yansıyan görkemi eşliğinde sektörün global ve Türkiye devleri Çırağan Sarayı’nda bir araya geldi.

7 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen özel davetin açılış konuşmasını gerçekleştiren UGR CEO’su Tolga Emrah Gezgin, bu stratejik ortaklığın yerel tecrübeyle global gücü birleştirdiğini vurgularken, UGR’ın sadece bir marka değil; bir dönüşüm hareketi olduğunu belirtti. AD Ports Group Denizcilik ve Taşımacılık CEO’su Kaptan Ammar Al Shaiba, UGR’ın global lojistikte entegre çözümler sunarak Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Akdeniz ve Asya arasında yeni bir ticaret köprüsü kuracağını ifade etti. Konuşmasında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik vurgusu ön plandaydı. UGR CCO’su Volkan Yaşayan ise markanın operasyonel yapısını detaylandırarak, bitmiş araç taşımacılığı ve ağır yük lojistiği alanındaki hat hizmetleri, filo yapısı ve müşteri odaklı çözüm modelleri hakkında bilgi verdi.

Networking ile güçlenen iş birlikleri

Konuşmaların ardından düzenlenen öğle yemeği ve networking oturumu, etkinliğin önemli bir tamamlayıcısı oldu. Erkport’un uzun yıllardır hizmet verdiği ve iş birliği içinde olduğu müşterilerinden oluşan davetli grubu, UGR’ın sunduğu vizyon doğrultusunda fikir alışverişinde bulunma ve potansiyel iş birliklerinin temellerini atma fırsatı yakaladı. UGR’ın bu özel daveti, yalnızca yeni bir markanın tanıtımı değil; deniz taşımacılığında yerelden globale uzanan güçlü bir yolculuğun ilk adımı olarak hafızalarda yer etti.

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