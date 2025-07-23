ADMİB’den ilk yarıda 1,4 milyar dolarlık ihracat

MERSİN/EKONOMİ



Haziran ayında bölgeden yapılan ihracatı değerlendiren Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, demir-çelik sektörünün zorlu küresel koşullara rağmen üretim ve ihracattaki istikrarını koruduğunu belirterek, sürdürülebilir büyüme adına kararlılıkla yol alındığını söyledi. Sektörün geleceğini inşa eden çalışmalara odaklandıklarını kaydeden Tosyalı, “Karbon ayak izini azaltmaya yönelik regülasyonlar sektörümüz için bir yük değil, dönüşüm fırsatıdır. ADMİB olarak bu dönüşümde üyelerimize hem rehberlik ediyor hem de onları teşvik ediyoruz. Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz 1,4 milyar dolarlık ihracat, yılsonunda ulaşmayı hedeflediğimiz daha güçlü rakamlar için sağlam bir zemin oluşturuyor. İkinci yarıda daha yüksek katma değerli ürünler ihraç etmek ve daha fazla pazarda başarılı olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.



İş dünyası ihracatı artırmak için çaba gösterirken, özellikle yurtdışından gelen dampingli ürünlere karşı yerli sanayinin korunması gerektiğine dikkat çeken Tosyalı, üretim gücü ve ihracat rekabetçiliğinin artırılması adına alınan önlemlerin devam etmesini istedi.