İTÜ ARI Teknokent ve AstraZeneca’dan sağlık girişimcilerine stratejik destek

AstraZeneca Türkiye, sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere destek olmak amacıyla İTÜ ARI Teknokent ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık kapsamında AstraZeneca, İTÜ Çekirdek bünyesindeki sağlık girişimlerinin gelişimine katkı sağlayacak. “Bilimin gücüyle yaşamları değiştirme” vizyonuyla hayata geçirilen bu iş birliği, sağlık sistemlerinde sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Global deneyim ve uluslararası girişimcilik altyapısı bir arada

Girişimciler, AstraZeneca’nın uzmanlığıyla; onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, solunum, metabolizma ve nadir hastalıklar gibi öncelikli tedavi alanlarında, bilimsel temelli ve hasta odaklı çözümler geliştirme fırsatı bulacak. İş birliği kapsamında, AstraZeneca’nın AZ Lab programı aracılığıyla girişimcilere ürün geliştirme, regülasyon süreçleri, pazara erişim ve mentörlük gibi birçok alanda kapsamlı destek sunulacak. Bu program, AstraZeneca’nın ilaç ve biyoteknoloji alanındaki global deneyimiyle İTÜ Çekirdek’in uluslararası ölçekte kanıtlanmış girişimcilik altyapısını bir araya getirerek, sağlık alanında etkili ve sürdürülebilir projelerin hayata geçmesini hedefliyor. Programa katılmak isteyen girişimciler, 12 Mayıs 2025’e kadar itucekirdek.com adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

100'ü aşkın ülkede faaliyet gösteren yenilikçi ve araştırmacı ilaç şirketi AstraZeneca, bilimsel araştırmalara dayalı tedavi çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına dokunuyor. Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösteren AstraZeneca Türkiye, girişimcilik ekosistemini destekleyen projeleri ve sürdürülebilir sağlık vizyonuyla öne çıkıyor.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, 2011 yılından bu yana teknoloji odaklı girişimlerin gelişimini hızlandırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 5 binin üzerinde girişim ve 11 bin girişimciye destek veren merkez, 2023 yılında İsveç merkezli UBI Global tarafından “Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi” seçilerek uluslararası başarıya imza attı. Her yıl 7 bini aşkın başvuru alan İTÜ Çekirdek, sunduğu eğitim programları, mentörlük imkanları, yatırım olanakları ve geniş iş ağı desteğiyle ortalama 500 girişimin büyümesine katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl A.Catalyst Network çatısı altında sağlıkta dijital dönüşüm, yapay zekâ ve uzaktan hasta takibi gibi alanlara odaklanan girişimlere destek veren AstraZeneca Türkiye, bu yıl İTÜ Çekirdek ile başlattığı iş birliğiyle sağlık inovasyonuna katkısını bir adım daha ileri taşıyor.

Sağlıkta dönüşümün anahtarı, girişimcilik ve iş birliğinde saklı

AstraZeneca Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Direktörü Yağız Aydemir iş birliğine ilişkin, “İnovasyon, AstraZeneca’nın DNA’larında yer alıyor. AstraZeneca Türkiye olarak, ülkemizdeki sağlık ekosisteminin gelişimine inovasyon ile liderlik etme vizyonuna sahibiz. Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen kuluçka merkezlerinden İTÜ Çekirdek iş birliğinde gerçekleştireceğimiz AZ LAB programını çok kıymetli buluyoruz. Sağlık alanında çalışmalarını yürüten tüm girişimleri AZ LAB programına başvurmaya ve hastalar için değer yaratacak çözümleri ile sürece destek vermeye davet ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise yaptığı açıklamada, “Sağlık teknolojileri hem toplumsal fayda hem de yüksek etki potansiyeli taşıyan bir alan. İTÜ ARI Teknokent olarak 2025 odak noktalarımızdan ‘Lifetech’i kapsayan alanlar adına da önemli bir yapıtaşı olan AstraZeneca ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sağlık girişimcilerimizin bilgiye, deneyime ve global vizyona daha hızlı erişimini mümkün kılacak. Bu global yolculuğu birlikte başlatıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

AstraZeneca Türkiye ve İTÜ ARI Teknokent, bu iş birliğiyle sadece bugünün değil, geleceğin sağlık sistemine yön verecek projelerin önünü açmayı hedefliyor.