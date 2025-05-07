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Siber saldırı Marks & Spencer'ı vurdu: Kayıp 1 milyar sterlini aştı

Nisan ayının sonunda hacker saldırısına uğrayan Marks & Spencer online sipariş almayı bırakmıştı. Markanın hisseleri 15 gün içinde yüzde 12’den fazla düştü. Mali kaybın 1 milyar sterlinden (51.6 milyar TL) fazla olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Siber saldırı Marks & Spencer'ı vurdu: Kayıp 1 milyar sterlini aştı
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45 ülkede 1000’den fazla mağazayla hizmet veren 100 yıllık İngiliz moda markası Marks & Spencer, Nisan ayı sonunda bilgisayar sistemlerine saldıran korsanlar nedeniyle zor günler geçiriyor. 

Online siparişler durdu

Scattered Spider adlı bilgisayar korsanı grubunun saldırısına uğrayan ve 25 Nisan'da internet sitesi üzerinden giyim ve ev siparişlerini durduran Marks & Spencer’ın hisseleri İngiliz Borsası’nda hızla düştü 

1 milyar sterlinden fazla kayıp

Deutsche Bank analistlerinin, korsan saldırısı nedeniyle şirketin haftada 15 milyon sterlin kar kaybına uğradığını açıklamasının ardından Marks & Spencer’ın hisselerindeki düşüş hızlandı. Şu an kayıp yüzde 12’nin üzerinde. Hisse hesaplamasına göre, marka değeri 7.4 milyar sterline gerileyen Marks & Spencer’ın kaybı 1 milyar sterlinin üzerinde.

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