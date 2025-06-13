BTM TEKMER açıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) yeni bir dönem başladı. Bu zamana kadar girişimcilere ofis alanlarından, mentorluğa kadar her türlü desteği ücretsiz olarak veren BTM, açılışını gerçekleştirdiği Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile girişimcilere kamu teşviklerinden doğrudan yararlanma da dahil birçok yeni olanak sunmaya hazırlanıyor.

BTM TEKMER’in açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımı ile gerçekleştirildi. BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Bakan Kacır, “Girişimcilik ekosisteminin en önemli bileşenlerinden biri girişim sermayesidir. Türkiye’nin teknolojik girişimlerinin büyümesinde katalizör bir rol üstleniyor. Biz de birçok fonla 5 milyar liranın üzerinde bir kamu kaynağını girişim sermayesi fonlarına yönlendirdik ve 88 milyar liralık bir fonu harekete geçirdik. Ayrıca, Bakanlığımızın Ar-Ge desteklerinden ileri düzeyde yararlanan firmalara, bu desteklerin bir kısmını ekosisteme dönüştürmelerini zorunlu kıldık. Bu suretle 9.4 milyar liralık bir yatırımın girişim sermayesi ekosistemine kazandırılmasını sağladık. Tohum yatırımda Avrupa’nın ikinci sırasına yükseldik” dedi.

Önümüzdeki dönemde 100 bin teknoloji girişimin doğmasını sağlayacaklarını belirten Kacır, “İşte BTM bu çabalarda ayrıcalıklı bir paya sahip. BTM’nin önümüzdeki dönemde TEKMER şapkasıyla ekosisteme çok daha büyük destek vereceğine inanıyoruz. Biz de Bakanlık olarak BTM’ye desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi. Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük teknoloji merkezine dönüştüreceklerini belirten Kacır, “Terminal İstanbul’da BTM TEKMER’e yer ayıracağız” ifadelerini kullandı.

‘BTM ile başarı hikayesi yazdık’

Aynı zamanda BTM Yönetim Kurulu Başkanı da olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de açılışta yaptığı konuşmada, “BTM ile 8 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdık. İTO olarak 1882’den bu yana 143 yıldır oluşturmaya çalıştığımız Türk girişimciliğini BTM ile kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturup kurumsallaştırdık. Ve BTM, UBI Global tarafından

‘Dünyanın En İyi 3’üncü Startup Merkezi’ olarak tescillendi. BTM’nin girişimcilik basamaklarını hızla ve etkili bir şekilde tırmanmasını sağlayan tek sebep var. O da girişimcilik için sürekli yeni projeler, yeni hedefler oluşturmasıdır. Biz biliyoruz ki, girişimcilik ve yenilikçilik yarışında önde olmanın olmazsa olmaz şartı, iki gününüzün birbirine eşit olmamasıdır. Bu yüzden sürekli yenilikçi fikirleri ticarileştirecek projelerin içinde olduk. BTM TEKMER de bu düşüncemizle hayat buldu” dedi.

Girişimcileri davet etti

Türkiye genelinde birçok TEKMER’in faaliyet gösterdiğini her birinin kendi bölgesinde önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Avdagiç, “Ancak BTM TEKMER, klasik anlamda bir TEKMER değil. Çünkü BTM TEKMER’i farklı kılan iki temel unsur var: Birincisi, İstanbul Ticaret Odası’nın desteğiyle hayata geçti. İkincisi ise BTM TEKMER Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezinin bir devamı, bir semeresi oldu. Yani BTM TEKMER binlerce girişimciyle kurulmuş organik bir ağın, yatırımcılarla olan ilişkilerin ve uluslararası bağlantıların üzerine inşa edildi. Odamızın desteği ve BTM’nin deneyimiyle BTM TEKMER diğer TEKMER’lerden farklı bir vizyonla konumlandı. Bu yüzden mottomuz: Ticaretin kalbinden teknolojinin zirvesine. Ticaretin kalbinden teknolojinin zirvesine uzanacak köprüyü de BTM TEKMER ile kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, “Son söz olarak tüm girişimcilere seslenmek istiyorum: BTM TEKMER’e gelin, fikirlerinizi büyütün, dünyaya açılın! Fikrinizi Türkiye’nin ve dünyanın fikri yapın. Türkiye ve dünya için bir girişimcilik hikayesi yazın” diyerek sözlerini tamamladı.

BTM TEKMER köprü olacak

BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul ise yaptığı konuşmada, “BTM 8 yıl önce, İstanbul’u yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı inovasyon merkezlerinden biri haline getirmek hedefiyle yola çıktı. Ve bugün, bu hayalin önemli bir parçası olan BTM TEKMER’i sizlerin huzurunda resmen hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

BTM TEKMER, yalnızca bir fiziksel mekan olarak değil, girişimciliğin, araştırma-geliştirmenin ve yeniliğin bütünleştiği çok yönlü bir yapı olarak tasarlandığını kaydeden Kul, “Burada şirketler yalnızca ofis alanlarına değil, mentorluk desteğine, yatırımcı ağlarına, uluslararası iş birliklerine ve kamu teşviklerine de doğrudan erişim sağlayacak. Bugün artık her birimiz yaptığımız işlerde küresel düşünmek zorundayız. Dolayısıyla, BTM TEKMER’le birlikte girişimlerin yalnızca teknoloji geliştirmelerini değil, bu teknolojiyi pazara sunmalarını, büyütmelerini ve dünya markalarına dönüşmelerini hedefliyoruz. Bu bağlamda BTM TEKMER ile uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimcilerimize köprü olacağız” ifadelerini kullandı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da yaptığı konuşmada “BTM’nin her şeyi vardı, bir tek Ar-Ge teşviklerini vermiyordu. BTM TEKMER’le birlikte buradaki girişimcilere artık Ar-Ge destekleri verilecek. Hayırlı olsun” dedi.

BTM TEKMER’in avantajları

Konuşmaların ardından BTM TEKMER’in açılışı kurdela kesimi ile birlikte resmiyet kazandı. BTM TEKMER ile girişimcilere sağlanan destekler ise şöyle:

Ar-Ge ve Tasarım Vergi İndirimi: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Teknoloji merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin belirli oranları vergiden indirilebilecek.

Sigorta Primi Desteği (İşveren Payı Desteği): Teknoloji merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yüzde 50’si karşılanacak.

Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak.

Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya gümrük vergisinden ve diğer harcamalardan istisna tutulacak.

Temel Bilimler Desteği: En az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden teknoloji merkezlerine, bu personelin aylık ücretinin o yıl için uygulanan asgari ücretin brüt tutarı kadarlık kısmı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.