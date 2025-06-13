Endonezya’dan ASELSAN ve ROKETSAN da başarıyla döndü

ANKARA (EKONOMİ)

Endonezya’nın Cakarta kentinde yapılan INDODEFENCE 2025 fuarında, TUSAŞ’ın 10 milyar doları aşan ve 2030’lu yıllarda realize olacak KAAN anlaşmasının yanında, ASELSAN ve ROKETSAN da yeni anlaşmalar duyurdu.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada, Endonezya Ofisi’nin açılışı yanında 5 yeni işbirliği anlaşması duyuruldu. Açıklamada, Endonezya’nın en güçlü savunma sanayii şirketlerinden olan PT PINDAD ile silah sistemleri, güdüm ve atış kontrol teknolojilerinde; PT LEN Industri, DEFEND ID aracılığıyla radar, gözetleme, siber güvenlik ve komuta sistemlerinde teknoloji transferi ve ortak üretim anlaşması yapıldığı belirtildi. Ayrıca, CSC Group ile işbirliği, Excalibur Army ile takım sözleşmesi imzalandığı, işbirlikleri çerçevesinde ASELSAN sistemlerinin Excalibur Army'nin Endonezya PATRIOT 4x4 araçlarında kullanılmasının planlandığı belirtildi. PT PAL ile de modernizasyon projeleri ve yeni platform geliştirme alanında işbirliği yapılacak.

ASELSAN Endonezya Ofisi

ASELSAN Endonezya ofisinin açılış töreni de yapıldı. Ofisin, stratejik iş birliklerini desteklemek ve bölgedeki büyümesini sürdürme, doğrudan etkileşim, özel çözüm geliştirme ve uzun vadeli bakım için bir merkez olarak çalışacağı kaydedildi. Açılış törenine, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar’ın da aralarında bulunduğu Türk ve Endonezyalı konuklar katıldı.

Haluk Görgün törendeki konuşmasında, ASELSAN Ofisi’nin iki ülke arasında teknoloji, bilgi ve dostluk köprüleri kuracağını vurguladı. ASELSAN CEO’su Akyol da şirketin Güneydoğu Asya'da büyümesini sürdürdüğünü belirterek, Ofisin yerel ortaklarla doğrudan bir bağlantı görevi göreceğini kaydetti.

Endonezya ROKETSAN’ın seyir füzelerini yeniden sipariş etti

Fuar kapsamında ROKETSAN da gemilere diğer su üstü hedeflere karşı kullanılabilen, korvet ve firkateynlerden fırlatılabilen ATMACA seyir füzelerinin satışına yönelik yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu. Endonezya, daha önce de ATMACA füzesi alımı gerçekleştirmişti. Yeni anlaşmayla, deniz platformlarından fırlatılabilen seyir füzesi sistemi olan ATMACA Silah Sistemi, Endonezya Deniz Kuvvetlerinin iki ayrı platformuna yerleştirilecek. Entegrasyon, Türkiye’deki Sefine tersanesinde yapılacak. Anlaşma imza töreninde konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci “Türkiye’nin askeri gemi inşa ve füze teknolojilerindeki gücünü ortaya koyan bu sözleşme, Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma sanayi iş birliğini güçlendirmesiyle de önem taşıyor” dedi.