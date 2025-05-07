Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi büyüyor!

Atılım Üniversitesi, mevcut Tıp Fakültesi’ni büyütüyor ve eğitim altyapısını daha da güçlendiriyor.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Tıp Fakültesi’nin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini hatırlatarak şunları söyledi: "Tıp Fakültemiz, kuruluşundan bu yana sağlık alanında nitelikli eğitim ortamı oluşturmak amacıyla kararlı adımlar attı. Bu yıl Tıp Fakültemizde ilk mezunlarımızı verecek olmanın gururunu yaşarken, aynı zamanda eğitim alanlarımızı daha da geliştirmek üzere yeni bir bina yatırımı gerçekleştirdik. Bu yeni yapı, yalnızca fiziksel bir genişleme değil, aynı zamanda teknolojik donanım ve eğitim kalitesi açısından da önemli bir atılım niteliği taşıyor."

Yeni Tıp Fakültesi binası, toplam 27.494 m² inşaat alanına sahip. Prof. Dr. Eryılmaz, yeni binanın detaylarını şu şekilde aktardı:

"Fakültemizin yeni binasında 44 modern laboratuvar, 17 derslikten oluşan 1.481 öğrenci kapasiteli eğitim alanı, 296 kişilik konferans salonu, 101 akademik ofis, 780 m²’lik kafeterya alanı ve 136 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Ayrıca, bireysel çalışmayı teşvik edecek 2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 okuma-çalışma salonu da öğrencilerimizin kullanımına sunulacak. Tüm bu olanaklar, öğrencilerimizin en güncel teknolojiyle donatılmış ortamlarda eğitim almasını sağlayacak."

Bilim ve toplum için daha fazlasını hedefliyoruz

Rektör Eryılmaz, yeni binanın yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda üniversitenin vizyonunu yansıtan bir adım olduğunu da vurguladı: "Tıp eğitiminde sürdürülebilir kalite ve çağdaş standartlar, fiziksel mekânlarla doğrudan ilişkilidir. Yeni binamız, öğrencilerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapacak. Atılım Üniversitesi olarak, yalnızca nitelikli hekimler yetiştirmekle yetinmiyor, aynı zamanda sağlık ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan araştırmalar da yapıyoruz. "

Mevcut Tıp Fakültesi binasını büyüterek daha kapsamlı ve donanımlı hale getiren Atılım Üniversitesi, Ankara’nın ve Türkiye’nin sağlık eğitimine olan katkısını daha da ileriye taşıyor. Yeni bina hem öğrencilerin eğitim konforunu hem de akademik üretkenliği artıracak şekilde tasarlandı. Geleceğin hekimlerine ev sahipliği yapacak olan bu modern yapı, Atılım Üniversitesi’nin eğitimde yenilikçi yaklaşımının somut bir göstergesi olmayı sürdürüyor.