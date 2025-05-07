Dubai havalimanlarının teknolojisini bir Türk yönetecek

Dubai Havalimanlarının yönettiği Dubai ve Al Maktoum Uluslararası Havalimanlarının Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan İnankul, Dubai Havalimanları ile var olan terminallerin teknolojik altyapıları ve yeni projelerin yürütülmesinden sorumlu olacak .

İnankul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Bu yolculuğumda bana eşlik eden tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın ’’dedi

Yazılım mühendisi olarak 1998 yılında kariyerine başlayan İnankul 2005 yılında TAV grubuna katılarak çeşitli pozisyonlarda yurt içi ve yurt dışında birçok havalimanında görev aldı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecinden başlayarak tam kapasite ile operasyona geçişine kadar, teknolojik altyapısının tasarımı kurulumu ve özel havalimanı sistemlerinin geliştirme konularında önemli görevler üstlenen İnankul, İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak Jacob’a transfer olmuştu.