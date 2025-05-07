EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “Üretimin her halkasında katma değere odaklanmalıyız”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, sektör temsilcileri mobilya ihracatında katma değerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Mobilya sektörünün, Türkiye’nin en güçlü üretim kalemlerinden biri olmasının yanı sıra istihdam yaratan, yenilik üreten ve yerli katma değeri yüksek olan stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin hedeflediği yaklaşık 5 dolarlık kilogram birim değerine ulaşmanın tek yolunun katma değer olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin sadece mobilya üretmekle sınırlı kalırsa küresel rekabette geri düşeceğine dikkat çeken Eskinazi, “Bizi geleceğe taşıyacak olan şey hammaddeden son ürüne kadar değer zincirinin her halkasında katma değere odaklanmak. Bugün, kilogram başı ihracat değerinde hedefimiz 2 dolardan 4-5 dolarlık seviyelere ulaşmaksa, bunu ancak katma değerli ürünlerle, yani işlenmiş, tasarlanmış, inovatif ürünlerle başarabiliriz” diye konuştu.

Ali Fuat Gürle: “En büyük sorunlarımız kilogram birim fiyatı, tasarım, markalaşma”

Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle de, Türkiye’nin ihracatta en büyük sorununun kilogram birim fiyatlarının düşüklüğü, tasarım ve markalaşma olduğunu dile getirdi. Gürle, 1994 yılında, metal, plastik ve ahşap gibi ham maddeleri işleyerek belirli şekiller veren üretim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte mobilya üretiminin Türkiye’nin her iline, her ilçesine yaygınlaştığını ve bu gelişmenin önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Toplantı kapsamında düzenlenen “Kaliteli Malzeme” panelinin moderatörlüğünü Ege İhracatçı Birlikleri Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer üstlendi. Kemer, katma değerli mobilya üretimi için kaliteli malzeme, işçilik ve özgün tasarımın önemine işaret etti.

Murat Sülek: “Hammadde alırken kazanıyoruz”

Kaliteli kaplamanın hammaddeden geldiğini, ürünü satarken değil hammaddesini alırken kazanç elde edildiğini dile getiren Sülekler Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sülek, Türkiye’de sınırlı sayıda ağaç çeşidi bulunduğunu, ithalatla 25 farklı tür kullandıklarını belirterek, “Bu çeşitler, sanayiciye yönelik devlet teşvikleriyle, seyahat ve nakliyenin kolaylaşması ve mobilya sektörünün ihracattaki gelişimi sayesinde gelişti” dedi.

Volkan Yıldız: “Bu Türk mobilyası mı? dedirtmemeli”

Starwood Pazarlama Müdürü Volkan Yıldız ise, Türkiye’de üretim kalitesinde sorun olmadığını ancak tüketicinin alım gücünün sınırlı olması nedeniyle düşük kaliteli ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirtti. Yıldız, “Mobilya sektörüne zarar veren alt grup ürünler çoğaldı. Ürünlerimiz, kutu açıldığında ‘Bu Türk mobilyası mı?’ dedirtmemeli” dedi.

Çağdaş Cantürk: “Kurumsal hafıza ve vasıflı personel şart”

Üretimde vasıflı eleman bulmanın zorluklarına değinen Ananas Mobilya Kurucusu Çağdaş Cantürk de, “Kurumsal hafıza, yeni katılanların işletme kültürüne uyum sağlamasıyla gelişir. Sürekli aynı işi yapan çalışanın verimliliği düşebilir. İşletmeler beklentilerini net belirlemeli ve işler doğru parçalara ayrılarak yapılmalı, yönetilmeli” dedi.