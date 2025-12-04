İMOS’tan KFF Tepkisi: “Aynı tarihte fuar düzenlemek sektöre zarar verir”

EKONOMİ (BURSA) - Mobilya sektöründe yaşanan daralma sürerken, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) ile aynı tarihte Kayseri’de KFF adıyla yeni bir fuar düzenlenmesine tepki gösterdi. İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtan Turgut, söz konusu kararın “sektörde gereksiz rekabet yaratacağı ve mevcut marka değerine zarar vereceği” uyarısında bulundu. Sektörde yaşanan finansman ve ihracat sorunlarına dikkat çeken İMOS Başkanı Turgut, fuarların artık üreticiler için kritik bir satış ve tanıtım platformu haline geldiğini belirtti. Turgut, 1000’e yakın firmanın katıldığı ve 150 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın, “hem Türkiye hem de dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından biri” olduğunu vurguladı. IIFF’in yıllar içinde önemli bir marka değeri oluşturduğunu ifade eden Turgut, “Bu fuar hem ticari bağlantıların kurulduğu hem de koleksiyonların şekillendiği bir merkez niteliğinde” dedi.

“Gereksiz rekabet sektörü yıpratır”

Turgut, IIFF’in iki farklı fuar alanında eşzamanlı düzenlenmesine yönelik tartışmalar sürerken, bu kez aynı tarihlerde Kayseri’de KFF fuarı düzenlenecek olmasının sektörde şaşkınlık yarattığını söyledi. Kararın kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Turgut, şu değerlendirmede bulundu: “Birleşerek güçlenmek varken gereksiz bir rekabet oluşturmak sektörümüze zarar verir. Yıllardır marka değerini artırmaya çalıştığımız IIFF’in gölgelenmesini doğru bulmuyoruz.” Mobilya sektöründe benzer tarihlere denk getirilen yeni fuar girişimlerinin daha önce de yaşandığını hatırlatan Turgut, İnegöl’deki MODEF ile aynı döneme konumlanan ANAMOB örneğini hatırlattı. Turgut, sektör temsilcilerine birlik çağrısı yaptı. Turgut, “Onlarca kez düzenlenmiş fuarlarla aynı tarihe yeni organizasyonlar koymanın kime ne fayda sağladığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.