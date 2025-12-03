Saloni, Turquality ile globalde vites yükseltiyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Şirket, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality destek programına kabul edilerek markalaşma, mağazalaşma ve kurumsallaşma süreçlerinde yeni bir döneme adım attı. Saloni Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, programın firmaya ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi.

Özbek, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın şirketimiz ve Saloni markamızı Turquality destek programına almasıyla çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemiz, tüm paydaşlarımız ve insanlığa daha yüksek faydalar üretmeye devam edeceğiz. Bakanlığımız başta olmak üzere tüm süreçte emeği geçen ekip arkadaşlarımıza müteşekkiriz” diye konuştu.

70 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Özbek, “Programın sağlayacağı desteklerin yalnızca markalaşma ve mağazalaşma adımlarımıza değil, aynı zamanda kurumsallaşma süreçlerimize de önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Saloni olarak 25 yılı aşkın süredir kalite, estetik ve yenilikten ödün vermeden büyümemizi sürdürüyoruz. Turquality programı ile birlikte kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. 5 yıl içinde 40-50 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.