Mobilya ihracatı dönüşümle güçlenecek

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün eylül ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 4,1 artışla 687 milyon 310 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektör, yılın ilk 9 ayında yüzde 0,4’lük artışla 5 milyar 850 milyon 258 bin dolarlık ihracata ulaştı. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) eylülde yüzde 2,5 artışla 87 milyon 344 bin, ocak-eylül döneminde ise yüzde 10,2 artışla 718 milyon 400 bin dolar ihracatla ortalamanın üzerinde performans sergiledi. Türkiye geneli eylül ihracatında Irak, ABD, Birleşik Krallık, Libya ve İran ilk beş pazarı oluşturdu. İlk 10 pazar içinde İran’a yüzde 53, Libya’ya 42, Gürcistan’a yüzde 33 oranında artışlar kaydedildi. AKAMİB ihracatında ilk sırayı alan Irak’ı Suriye, Romanya, Lübnan ve Almanya izledi. Bu dönemde Lübnan’a yüzde 430, Suriye’ye yüzde 95, KKTC’ye yüzde 45 artış kaydedildi.



“Süreç artık ertelenemez”

Dış satım performansını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Her geçen ay dünya ticareti daha rekabetçi hale geliyor. Maliyet baskıları artarken finansmana erişim hâlâ en büyük sorunlardan biri. Ancak firmalarımız yılmadan üretmeye, yenilik yapmaya devam ediyor. Kalıcı bir ihracat başarısı için yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve markalaşma adımlarının hız kazanması gerekiyor. Sürdürülebilir büyümenin yolu iş birliği ve inovasyondan geçiyor. İhracatçımızın rekabetçiliğini koruyacak yapısal dönüşüm süreci artık ertelenemez. AKAMİB olarak üyelerimizin sürece uyumunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.