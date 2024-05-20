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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Son dakika haberi... Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında tutuklamaya yönelik "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.

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