  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Zelenski duyurdu: Görüşmeler Türkiye'de yapılacak
Takip Et

Zelenski duyurdu: Görüşmeler Türkiye'de yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yeni Rusya-Ukrayna görüşmelerinin Çarşamba günü Türkiye’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zelenski duyurdu: Görüşmeler Türkiye'de yapılacak
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski, Rusya ile yeni barış görüşmelerinin Türkiye'de olacağını açıkladı. Zelenski görüşmelerin Çarşamba günü yapılacağını söyledi. 

Zelenski ayrıca, “Bugün Rustem Umerov ile esir değişimi hazırlıklarını ve Rus tarafıyla Türkiye’de yapılacak bir sonraki görüşmeyi ele aldım. Umerov, görüşmenin Çarşamba günü planlandığını bildirdi. Daha fazla detay yarın paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

Umerov, şu anda Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin sekreteri olarak görev yapıyor. Kendisi, Rusya ile yapılan ilk iki müzakere turuna da başkanlık etmişti.

Büyükelçilerle görüştü

Zelenski, X'teki hesabından, ülkesinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ukraynalı lider, ülkesinin 2022'de başlayan savaşın ardından yaptığı diplomatik hamlelere ve toplantıda büyükelçilere verdiği direktiflere değindi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirten Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna heyetinin lideri Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

Zelenski, Kiev'in gündeminin savaş esirlerinin iadesi, "Rusya tarafından kaçırılan çocukların iadesi" ve liderler toplantısına yönelik hazırlık olduğuna dikkati çekti.

Avantaj mı, beklenti mi? Yeni teşvik sistemi ve yansımaları…Avantaj mı, beklenti mi? Yeni teşvik sistemi ve yansımaları…

 

Bessent'ten Fed'e: Başarılı olup olmadığı incelenmeliBessent'ten Fed'e: Başarılı olup olmadığı incelenmeliEkonomi

 

Dünya
ABD'li ünlü sunucu Ellen DeGeneres, Trump nedeniyle İngiltere'ye taşındığını doğruladı
ABD'li ünlü sunucu Ellen DeGeneres, Trump nedeniyle İngiltere'ye taşındığını doğruladı
WSJ yazdı: Türkiye, Eurofighter Typhoon için ön anlaşmayı duyurabilir
WSJ yazdı: Türkiye, Eurofighter Typhoon için ön anlaşmayı duyurabilir
SNHR: Süveyda'da ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi
SNHR: Süveyda'da ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi
Rus medyası yazdı: Moskova ve Kiev müzakereleri İstanbul’da yapılacak
Rus medyası yazdı: Moskova ve Kiev müzakereleri İstanbul’da yapılacak
Dünya bu videoyu konuşuyor! Trump, Obama'yı hapse attırdı
Dünya bu videoyu konuşuyor! Trump, Obama'yı hapse attırdı
Belçika, kuruluşunun 194. yıl dönümünü kutladı
Belçika, kuruluşunun 194. yıl dönümünü kutladı