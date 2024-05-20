Bakan Şimşek yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkar mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber yayınında soruları yanıtlıyor.

Bakan Şimşek, dolar fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu anda biz piyasadan döviz almasak lira belki 30'un altına düşerdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım" dedi.

Şimşek, kira artışlarına devam eden yüzde 25 sınırı ile ilgili olarak ise, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum, etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum" şeklinde kaydetti.

Bakan Şimşek, vergide adalet sistemi ile ilgili gelen soruyu şöyle yanıtladı: "Vergide adaleti sağlamaya yönelik ciddi bir hassasiyet içindeyiz, önümüzdeki dönemde bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz"

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Program gerçekten çalışıyor; iç talepte bir yumuşama var, net ihracatın etkisi olumluya dönmeye başladı, büyümede bir dengelenme var.

Türkiye'nin dış açığında neredeyse yarı yarıya bir düşüş var, önemli dengesizliklerden biri bu sayede giderilmiş oldu.

Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var

Temel dengesizlikleri giderme anlamında program çalışıyor. Risk priminin düşmesi aslında programının çalıştığını gösteren bir gösterge.

Fon akışında bizim öngördüğümüzden çok daha büyük bir artış var. Programın çalıştığı ortaya çıktıkça Türkiye'ye talep artıyor.

Daha dengeli bir büyüme var

Ekonomide büyümenin kompozisyonu iyileşiyor, daha sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme var.

Makroekonomik dengesizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Programa olan güven güçlü, sürekli pekişiyor.

Programlar canlı organizma gibidir. Sürekli tekrar güçlendirilmesi, iyileştirilmesi, temellerinin sağlamlaştırılması çok önemli. Programı sürekli bir şekilde güçlendirme çabamız var ve bu devam edecek.

Enflasyon beklentilerinde geçen yıla göre muazzam bir iyileşme var.

Yapısal reformları hızlandıracağız

Programı güçlendirdikçe çok daha iyi sonuçlar alacağız; tasarruf paketi bunun bir ayağı, daha bir çok programı güçlendirecek adımlar atacağız, bir kısmı kamu maliyesi alanında, bir kısmı yapısal dönüşüm alanında olacak.

Bütçe açığını hedefimizin altında gerçekleştireceğiz

Bu seneyi çok büyük ihtimalle bütçe açığını hedefimizin çok daha altında gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Deprem hariç bütçede çok ciddi bir disiplin ve sıkılık var.

Döviz almasak lira belki 30'un altına düşerdi

Şu anda biz piyasadan döviz almasak lira belki 30'un altına düşerdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım.

Lirada ciddi bir değer kaybı için sebep yok, bu enflasyonu düşürmeyi destekleyecek.

KDV'de artış öngörmüyoruz

KDV'de herhangi bir artış öngörmüyoruz. Para politikası, maliye politikası ve gelirler politikası ahenkli bir şekilde çalışıyor.

Enflasyon 12 ay içinde büyük ihtimalle 30'un altına inecek

Yaz aylarında sadece baz etkisiyle değil, sadece kur destekleyici olduğu için değil, şartlar daha elverişli olduğu için değil; para, maliye ve gelirler politikası daha sıkı olduğu için enflasyonun düşmemesi mümkün değil.

Enflasyonu düşürmekte kararlıyız; bu sene bir yere düşürdükten sonra geri çekilmeyeceğiz, tek haneye düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

Enflasyon düştükte bu ülke sürdürülebilir bir büyüme patikasına girecek. Önümüzdeki 12 ay içinde enflasyon çok büyük ihtimalle 30'un altına düşecek.

Kira artışlarına yüzde 25 sınırı devam edecek mi?

Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum, etmesi yönünde yapılan bir çalışma da yok. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum.

Küresel yatırımcıların TL'ye rağbeti arttı

Program sonuç verdikçe küresel doğrudan yatırımlarda çok ciddi artışlar olacağına inanıyorum. 1-16 Nisan arasında Merkez Bankası rezerv pozisyonundaki iyileşme neredeyse 49 milyar dolar.

Sırtımızı kısa vadeli dış kaynağa dayayamayız ama programların başında genelde bu olur.

Küresel yatırımcıların da TL'ye rağbeti arttı.

Kur hedefimiz yok

Bizim bir kur hedefimiz yok. Her şeyin piyasada belirlendiği bir döneme doğru evriliyoruz; Şu anda kura herhangi bir müdahale yok ama Merkez Bankası döviz biriktiriyor.

İhracatçılara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. (TL'de) Aşırı bir değerlenmeyi de öngörmüyoruz.

Vergide adalet sistemi

Bütün firmalar için asgari bir kurumlar vergisi hususunu çalışıyoruz.

Vergide adaleti sağlamaya yönelik ciddi bir hassasiyet içindeyiz, önümüzdeki dönemde bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz.

(Şehir rantları) Arsalar ve gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler üzerine de bir çalışmamız var.

Swap işlemlerine izin verilecek mi?

Biz o konuda şu ana kadar temkinli durduk. Önümüzdeki dönemde bu hususu değerlendireceğiz. İlk aşamada tek yönlü olmak üzere ve uzun vadeyi önceliklendirerek büyük ihtimalle bi adım atacağız. O konuyu biraz çalıştık.

Türkiye gri listeden çıkar mı?

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede dozu en yüksek seviyeye çıkaracağız, listeden çıksak da çıkmasak da. Her halükarda bu listeden çıkarız, zamanlaması konusunda umarım siyasi mülahazalar devreye girmez.