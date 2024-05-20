Yerlinin hisseye ilgisi yeniden artıyor

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcının tahvil ile hisseye ilgisi ve yurtiçinde hızlanan halka arzlar yerli yatırımcının da yönünü yeniden hisse senedi piyasasına çevirdi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre yerli yatırımcının finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı yüzde 13,95 ile yılın zirvesine çıktı.

Uygulanan sıkı para politikası, enflasyonun düşeceğine yönelik inancın artması yabancı yatırımcıların son haftalarda TL varlıklara ilgisini ivmelendirdi. Yabancının tahvil başta olmak üzere ve yeniden artan halka arzlar yerli yatırımcının da finansal varlıkları arasında hisse senedi yatırımlarının ağırlığını büyüttü. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre nisan sonu itibariyle yerli yatırımcıların finansal varlıklarında hisse senedinin payı yüzde 14’e yaklaştı ve yılın zirvesine çıktı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri ise 17 Mayıs itibariyle hisse senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısının 8 milyon 624 bin 243 ile rekor seviyede olduğuna işaret ediyor.

Hisse varlıklarının payı 4 puan arttı

TSPB nisan ayı verileri yurtiçi yerleşiklerin 25.15 trilyon liralık finansal varlıklarının 3.51 trilyon lirasının hisse senedi piyasalarında değerlendirildiğini gösterdi. Böylece finansal varlıklar içinde hisse senedinin payı yüzde 13,95'e yükseldi. Geçen yıl nisanda bu oran sadece yüzde 9,94 iken 2023 sonunda ise yüzde 11,5 seviyesinde bulunuyordu. 1 yıl içinde hisse senedi varlıklarının payı 4 puan, 2023 yılsonuna göre ise 2.45 puan yükseldi. Yerli yatırımcının hisse senedi varlıklarının toplam finansal varlıklar içinde payı geçen yıl eylülde yüzde 14,18 ile tarihi en yüksek seviyesine çıkmıştı. Verilere göre yerli yatırımcıların finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı artarken TL mevduatın ve devlet tahvillerinin payında gerileme yaşandı. Geçen yıl sonunda yerli yatırımcının finansal varlıkları içinde TL mevduatın payı yüzde 37,62 seviyesindeydi, nisan sonu itibariyle bu oran yaklaşık 3 puan gerileyerek yüzde 34,68'e indi. Döviz mevduatında ise yatay bir seyir yaşandı. Geçen yıl sonunda yüzde 22,91 olan döviz mevduatının finansal varlıklar içindeki payı nisan sonunda yüzde 23,14'e indi. Kamu ve özel eurobondların finansal varlıklar içindeki payı da hafif de olsa artış gösterdi.

BİST100 endeksinden rekor kapanış

Ekonomistler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artırımları, sıkı para politikası, kamu maliyesinin enfl asyonla mücadeleye destek verecek şekilde tasarruf paketi açıklaması ve ekonomi yönetiminden enfl asyonla mücadeleye yönelik kararlılık açıklamaları hem yerli hem de yabancı yatırımcıların TL varlıklara yönelmesini sağladığı görüşünde. Geçen hafta 10.643,5 puan ile tarihi en yüksek seviyesinden kapanış yapan BİST100 endeksi bu rekorda en büyük katkıyı bankacılık endeksinden gördü. Bankacılık endeksi de zirvede kalmaya devam ediyor. Yılbaşından 17 Mayıs kapanış itibariyle BİST100 endeksi yüzde 42,48, bankacılık endeksi ise yüzde 64,93 yükseliş sergiledi. Geride kalan endeksi ise yıl boyu sadece yüzde 9,77 nominal yükselişiyle spor endeksi ile yüzde 14,05'lik yükselişiyle inşaat endeksi oldu. Geçen yıllarda yerli yatırımcıların en çok ilgilendiği halka arz endeksinin yüzde 27,69'luk performansıyla geride kaldı.

Piyasa uzmanları BİST’e yönelik pozitif bakış açılarının sürdüğüne işaret ederken, TL’nin reel olarak değerlendiği, kredi notu artırım potansiyelinin korunduğu, yurtdışı borçlanma maliyetlerinde rahatlama ihtimali karşısında TL cinsi varlıklar ve BİST için orta vadede olumlu performansın süreceği görüşünde.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri de mayıs boyunca halka arzların da etkisiyle hisse senedi piyasasındaki toplam yatırımcı sayısının arttığını gösteriyor. Nisan sonunda 8 milyon 207 bin 956 olan hisse senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısı 17 Mayıs itibariyle 416 bin 287 artışla 8 milyon 624 bin 243'e yükseldi.

Yabancının hisse varlığı 5,17 puan yükseldi

Yabancı yatırımcıların da finansal varlıkları içinde hisse senedinin payı nisanda artışını sürdürdü. Geçen yıl sonunda yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında hisse senedinin payı yüzde 60,49 seviyesinde iken nisan sonu itibariyle oran yüzde 65,66'ya yükseldi. Tam 5.17 puanlık iyileşme yaşandı. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içinde döviz mevduatının payı ise yüzde 24,29'dan nisan sonunda yüzde 19,55'e inerek 4.74 puan geriledi. Deniz Yatırım ekonomistlerinin hesaplamalarına göre son 52 haftada hisse ve devlet tahvilleri kanalı üzerinden ülkeye net giriş rakamı 4.8 milyar dolar oldu.