Nisan ihracatı 21, dış ticaret açığı 12 milyar dolar!

MAHİR SOLMAZ/DİYARBAKIR

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nisan ayı dış ticaret verilerini Diyarbakır’da açıkladı. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 8,5 artışla 20 milyar 924 milyon dolar, ithalat yüzde 12,9 artışla 32 milyar 961 milyon dolar oldu. Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 yükselişle 86 milyar 247 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 artışla 120 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Nisan ayında dış ticaret hacmi 53,9 milyar dolar, ilk 4 aylık dönemde 207 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi ise nisan ayında yüzde 21,7’lik artışla 12 milyar dolar, Ocak-Nisan döneminde yüzde 14,5 yükselişle 34,5 milyar dolar açık verdi.

Altın fiyatlarındaki artış ithalatı da artırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “En büyük ihracat ortağımız AB’nin ithalatı son dönemde önemli ölçüde gerilemişti, hatta hala yatay seyrini koruyor. Son dönemde korumacı politikaların da arttığı bir konjonktür var. Çin’in sattığı ürünlerin fiyatları her geçen ay gerilemeye devam etmekte olup rekabet koşullarını iyice artırmaktadır. Türkiye’nin böylesi bir dönemde ihracatını artırıyor olması önemli bir başarının ürünüdür” diye konuştu. Nisanda ithalatta yaşanan artışın nedenlerine değinen Bolat, şöyle devam etti: “İşlenmemiş altın ithalatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 oranında artarak 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin etkili olduğu görülmektedir. Bu artışta altın fiyatlarındaki yükseliş etkili bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Nitekim altın ithalatında miktar artışı yüzde 18,3 iken, fiyat artışı yüzde 31,0 olarak gerçekleşmiştir. Enerji ithalatı ise nisan ayında küresel olarak başta petrol fiyatları olmak üzere enerji fiyatlarında izlenen düşüş nedeni ile geçen yıla göre yüzde 2,2 gerileyerek 5,1 milyar dolar oldu.”

Nisan ayında takvim etkisiyle iki iş günü fazla çalışmanın ihracat artışına katkısı olduğunun altını çizen TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise düşen petrol ve emtia fiyatlarının ihracat açısından risk oluşturduğunu vurguladı. “Petrol ve emtia fiyatlarının mevcut seviyesinin ihracatımızda yıllık yüzde 2’lik bir kayba yol açabileceğini değerlendiriyoruz” diyen Gültepe, talepte yaşanan düşüşün de yıllık ihracata yüzde 1’lik negatif etkisi olabileceğini belirtti. Euro/dolar paritesindeki etkiyle beraber ABD politikalarının ihracat üzerinde toplam 1,7 puan negatif etki oluşturacağını öngördüklerini söyleyen Gültepe, “Küresel ticaretteki belirsizlikleri ve artan korumacılık eğilimlerini dikkatle takip ediyoruz” dedi.

İhracatçılardan küresel riskleri azaltabilecek 7 çözüm önerisi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küreselde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olası olumsuz etkilerin azaltılması için daha dikkatli ve stratejik adımlar atma gerekliliğini vurguladı. Gültepe, bu maddeleri şöyle sıraladı:

■ Girdi maliyetlerini minimize edecek yollar aramalıyız.

■ Tedarik zincirlerimizi çeşitlendirmeliyiz.

■ Dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmalıyız.

■ Finansmana erişimi kolaylaştıracak çözümler üzerine daha fazla düşünmeliyiz.

■ Yeni pazar fırsatlarını daha erken tespit edebilecek mekanizmaları güçlendirmeliyiz.

■ Küresel olumsuzluklara karşı yalnızca savunma refleksiyle hareket etmek yerine fırsatları doğru okumalıyız.

■ Gelişmeleri, ihracatımız için yeni açılımlar yapabileceğimiz bir sürece dönüştürmeliyiz.

Pariteden yıllık ihracata yüzde 1,3’lük pozitif katkı bekleniyor

Nisan ayında öne çıkan diğer veriler şöyle oldu:

■ Nisan 22 sektör ihracatını artırdı.

■ En çok ihracat yapan beş il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu.

■ 143 ülkeye ihracat arttı. 63 ülkede yüzde 50’nin, 109 ülkede yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı kaydedildi.

■ 980 firma ilk kez ihracat yaptı.

■ Parite ihracata 443,6 milyon dolarlık katkı sağladı. Paritenin bu seviyelerde kalması halinde yıllık ihracata yüzde 1,3’lük pozitif etki yapılacağı öngörülüyor.

■ Doğalgaz ithalatı (gaz ve LNG toplamı) yüzde 108 artışla 1,5 milyar dolar oldu.

■ Altın ve enerji hariç ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi.

■ Altın ve enerji hariç ithalatta yaşanan artışta motorlu kara taşıtları 635 milyon dolar, elektrikli makinalar 456 milyon dolar, alüminyum 355 milyon dolar, kazanlar ve makinalarda kaydedilen 258 milyon dolar artış kaydedildi.