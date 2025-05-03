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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine düzenlediği hava saldırılarında en az 12 hedefi vurdu.

Haber Merkezi
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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

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