WSJ yazdı: Türkiye, Eurofighter Typhoon için ön anlaşmayı duyurabilir

Türkiye'nin bu hafta milyarlarca dolarlık Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi için bir ön anlaşma açıklayabileceği belirtildi.

Türkiye Eurofighter’a çok yakın

WSJ'nin müzakerelere yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu, Avrupa savunma sanayisi ve ABD F-35'lerinin gölgesinde kalan bir uçak programı için bir ivme kazandıracak.

En az 40 jet için görüşmeler yapılıyor

Analistlerin yaklaşık 5,6 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin ettiği sözleşme, en fazla 40 jet için geçerli olacak; ancak kaynaklar kesin sayı ve uçak konfigürasyonunun hala görüşüldüğünü söyledi.

Eurofighter Avrupa'nın 3 dev şirketi tarafından üretiliyor

Eurofighter, Avrupa'nın en büyük üç savunma şirketi olan BAE Systems, Airbus ve Leonardo'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum. İngiltere Başbakanı Sayın Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığım görüşmelerde onların konuya olumlu baktıklarını gördüm ve inşallah bu adımları da atacağız." dedi.

Almanya'nın Ankara dış politikası ile ilgili endişeleri sekteye uğrattı

Türkiye, 2023'ten beri Eurofighter jetleri satın almaya çalışıyor; ancak Almanya'nın Ankara'nın dış politikasının bazı unsurlarına ilişkin endişeler nedeniyle ihracat lisansını onaylama konusundaki isteksizliği nedeniyle görüşmeler sekteye uğradı.

Kaynaklar, yeni Alman hükümetinin anlaşmayı sürdürmeye istekli olduğunu söyledi. Başbakan Friedrich Merz, geçen hafta Londra'da düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin ihracat lisansını mümkün kılabilecek bir karara yaklaştıklarını ifade etti.

İstanbul'daki fuarda duyurulabilir

Konuya yakın kaynaklar, Türkiye ve İngiltere hükümetleri arasındaki görüşmelerin ilerlediğini ve bir sözleşmenin temellerini atacak sözde bir mutabakat ilkesinin İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda duyurulabileceğini belirtti.

Kaynaklar, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın bu yıl sonuna kadar Türkiye ile bir inceleme ve test planı anlaşması imzalamayı hedeflediğini söylediler.

Bir İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, İngiltere'nin diğer ülkelere Typhoon ihracat kampanyaları yürüttüğünü söyledi.