Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Balıkesir'e 7'lik deprem uyarısı: İlçe ilçe saydı

Zaman zaman beklenen İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir için büyük deprem uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkileneceğini" belirtti.

Ahmet Ercan, Balıkesir'de yerleşimin ovaya değil, Batı'ya doğru olması gerektiğini belirterek hem Balıkesir, hem Çanakkale için tehdit teşkil eden fayları saydı, bölgede 30 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen, Çan-Biga, Manyas, Sarıköy, Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir. Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli."