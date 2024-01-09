Epstein davası Türkiye'ye uzandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkındaki taciz suçları nedeniyle kaldığı hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein'la ilgili mahkeme belgelerinin bir bölümü daha yayınlandı.

250 sayfadan daha uzun dosyada, Sarah Ransome isimli müddei finansçı işadamı tarafından çekilen seks kasetlerini izlediğini iddia ettiği görülüyor. Ancak Ransome daha sonra iddiaları geri çekmek istediğini söyledi.

Bu dosya, kurbanlardan Virginia Giuffre'nin Epstein'in eski kız arkadaşı ve iş ortağı Ghislaine Maxwell'e karşı açtığı davayla ilgili halka açılan dördüncü kayıt.

2015 yılında açılan dava 2017'de sonuçlandı. Maxwell, o zamandan beri Epstein'ın genç kızları taciz etmesine yardım ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maxwell mahkumiyet kararını temyize götürdü.

"Seks kasetlerini gördüm itirafı"

Yeni açıklanan yüzlerce sayfalık belgelere göre Ransome bir gazeteciye gönderdiği e-postalarda, Epstein'ın elinde Bill Clinton, Prens Andrew ve Sir Richard Branson gibi isimlerin yer aldığı seks kasetleri gördüğünü söyledi.

Ancak New Yorker dergisi 2019'da Ransome'ın bu iddianın uydurma olduğunu kabul ettiğini bildirdi.

Kanıt olarak sunulan dosyada yer alan tarihsiz bir e-postada Ransome "Arkadaşım Clinton, Prens Andrew ve Richard Branson ile cinsel ilişkiye girdiğinde, aslında Jeffery tarafından filme alınmıştı." ifadeleri yer aldı.

Epstein'ın kendisini model ve moda öğrencisi olmayı hedeflediği için taciz ettiğini söyleyen Ransome, bir mesajında Donald Trump'ın Epstein'ın New York'taki evinde bir arkadaşıyla seks yaptığını da iddia ediyor.

"Bu işten uzaklaşmak istiyorum"

E-postalarda Ransome'un arkadaşının sahip olduğunu ve kendisinin de kopyaladığını iddia ettiği kasetlere dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı.

Belgelere göre Ransome, New York Post köşe yazarına gönderdiği bir e-postada kasetlerle ilgili iddiasını geri çekerek bunun "ailesi için acı yaratacağından" endişe duyduğunu belirtti.

Ransome, 23 Ekim 2016 tarihli bir e-postada "Size söylediğim her şeyi geri çekmek ve bu işten uzaklaşmak istiyorum" dedi.

Ransome, 2018 yılında Epstein ve Maxwell'e miktarı açıklanmayan bir tazminat davası açtıktan sonra uzlaşmaya vardı.

Türkiye'den çocuk kaçırıldı iddiası

Uzun süredir mühürlü olan diğer üç Epstein mahkeme dosyası grubu da geçen hafta açıklandı, ancak dosyalar daha önce bilinmeyen çok az ayrıntı içeriyordu.

Belgelerden birinde davacıların avukatının Epstein'in özel pilotu eski manken Nadya Marçinko'ya yönelttiği sorular yer alıyor.

Avukatın "Jeffrey Epstein'in Türkiye'den Çek Cumhriyeti'nden ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığını biliyor muydunuz?" sorusu dahil tüm sorularına Slovakyalı Marçinko susma hakkını kullanarak cevap vermedi.

Jeffrey Epstein kimdir?

Jeffrey Epstein 20 Ocak 1953'te New York'ta doğdu. 1967'de Epstein, Interlochen Sanat Merkezi'ndeki Ulusal Müzik Kampı'na katıldı. 5 yaşındayken piyano çalmaya başladı. 1969'da 16 yaşındayken Lafayette Lisesi'nden iki sınıf atlayarak mezun oldu.



O yıl, 1971'de üniversiteyi değiştirene kadar Cooper Union'daki derslere katıldı. Eylül 1971'den itibaren New York Üniversitesi'nde Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne katıldı, ancak Haziran 1974'te diploma almadan ayrıldı.

Epstein, Eylül 1974'te Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki lüks ve özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra bankacılık ve finans sektörüyle ilgilendi. Finans sektöründeki çalışmalarıyla kısa sürede multimilyoner oldu.,

Jeffrey Epstein davası nedir?

Jeffrey Epstein soruşturması ilk olarak 2005 yılında Palm Beach, Florida'daki polislere bir yetişkinin, 14 yaşındaki bir kıza para karşılığı uygunsuz masajlar yapmasını istediği ihbar edilince başladı.

Epstein, Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yaptı.

Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklandı. Epstein, 2019 yılında hücrede ölü bulundu.