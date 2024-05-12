Habitat Başkanı Sezai Hazır hayatını kaybetti

Sezai Hazı'ın ölüm haberi Habitat'ın X'teki sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sivil toplum dünyası ve Habitat’tan yolu geçen herkesin hayatına dokunan bir insanı, kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sezai Hazır’ı ani kaybedişimizin üzüntüsü içerisindeyiz.

Can dostumuz, yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sivil toplum camiasına başsağlığı diliyoruz.

"Hayatta ne kadar yaşadığın değil, yaşarken ne kadar dost biriktirdiğin çok önemli iyi ki varsınız dostlar." Sezai Hazır

Not: Cenaze uğurlama ve taziye ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır" denildi.

Sivil toplum dünyası ve Habitat’tan yolu geçen herkesin hayatına dokunan bir insanı, kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sezai Hazır’ı ani kaybedişimizin üzüntüsü içerisindeyiz.



Can dostumuz, yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sivil toplum camiasına… pic.twitter.com/b651vmnYVq — Habitat Derneği (@habitatdernegi) May 12, 2024

Hisarcıklıoğlu: Genç girişimcilere yol gösteren öncü arkadaşımızdı

Hazır'ın ölümüne ilişkin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hisarcıklıoğlu paylaşımında, "Genç girişimcilere yol gösteren, sivil toplum çalışmalarında öncü bir arkadaşımızdı.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Genç girişimcilere yol gösteren, sivil toplum çalışmalarında öncü bir arkadaşımızdı.



TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı… pic.twitter.com/E7g2KNBhPK — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) May 12, 2024

Sezai Hazır kimdir?

Sezai Hazır, Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Sezai Hazır, özel sektör deneyiminden sonra 1996 yılında, güçlü ortaklıklar temelinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici çalışmalar yapan ve bu konuda topluluk merkezleri kurarak girişimcileri destekleyen Habitat Derneği’nin kuruluşunda yönetim kurulu başkanı olarak yer almıştır.

Sezai Hazır, halen Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

1996 – 2002 yılları arasında Birleşmiş Milletler zirvelerinde Türkiye Hükümeti Resmi Heyeti’nde yer alarak, Türkiye’yi temsil etmiştir.