Mahfi Eğilmez: Merkez'in yüzde 38'i tutturması mümkün görünmüyor

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinde bazı iyileşmelerin yaşandığını belirtirken, Hazine nakit açığının yüksekliği konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye ekonomisinde dövizleşme oranlarında küçük çaplı bir düşüş yaşanırken, işsizlik oranlarındaki azalma ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervlerindeki iyileşme gibi olumlu gelişmeler dikkat çekiyor.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin risk priminin düşmesi ve kredi derecelerindeki iyileşmenin ekonomi için pozitif sinyaller verdiğini ifade etti.

"807 milyar TL nakit açık var"

Ancak Eğilmez, bu olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara da dikkat çekti. Özellikle, Ocak-Nisan döneminde Hazine'nin 807 milyar TL nakit açık vermesi, enflasyonla mücadeledeki başarı şansını düşürüyor. TCMB Başkanı Karahan'ın yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan 38'e yükseltmesi, bu endişeleri pekiştiriyor.

Eğilmez'in değerlendirmelerine göre, "Bu kadar büyük bir Hazine nakit açığıyla enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e indirilmesi mümkün görünmüyor" şeklindeki sözleri, ekonomi yönetiminin önündeki zorlukları net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'nin ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturtmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulanıyor.

Dr. Eğilmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, ekonomi yönetiminin doğru adımlar attığını fakat bunun yanı sıra ciddi mali disiplin sorunları ile mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.