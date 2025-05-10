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Fransa'da Müslüman genci camide öldüren saldırgan tutuklandı

Fransa'da 25 Nisan'da Müslüman genç Aboubakar Cisse'yi camide bıçaklayarak öldüren şüpheli Olivier H, "ırk veya dine dayalı kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Fransa'da Müslüman genci camide öldüren saldırgan tutuklandı
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Ulusal basındaki haberlere göre, katil zanlısı Olivier H, dün İtalya'dan Fransa'ya iade edildi.

Olivier H, "ırk veya dine dayalı kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dün Nimes kentinde sorgu hakiminin karşısına çıkarıldı.

Nimes Savcılığı, "ırk veya dine dayalı cinayet" suçlaması yöneltilen Olivier H'nin geçici olarak tutuklandığını bildirdi.

Şüpheli Olivier H'nin avukatı Adrien Gabeaud, sağlık nedenlerinden ötürü yöneltilen suçlamalar konusunda ifade veremeyen müvekkili hakkında sağlık değerlendirmesi talep edileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Olivier H, 25 Nisan'da Fransa'nın Gard vilayetinde bulunan La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde Aboubakar Cisse'den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş, örnek kişiliğiyle tanınan Cisse bu teklifi kabul etmişti.

Olivier H, Müslüman genci secdeye gittiği sırada yaklaşık 50 kez bıçaklayarak bu anı kayda alıp sosyal medya platformunda paylaşmıştı.

Saldırının ardından İtalya'nın Pistoia şehrine kaçan Olivier H, 27 Nisan'da polis karakoluna teslim olmuş ve Fransa'ya iadesini kabul etmişti.

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