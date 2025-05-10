İsrailli asker, Sde Teiman Hapishanesi'nde alıkonulan Gazzelilere karşı işlenen suçları anlattı

İsrail’in Haaretz gazetesinde isimsiz bir şekilde yayımlanan makalesinde İsrailli yedek asker, Gazze'den sivil tutukluların Sde Teiman'da sistematik işkenceye maruz bırakıldığını belirtti.

İsrailli asker, bazı Gazzeli sivillerin "şiddetli işkence" nedeniyle hayatını kaybettiğini, bazılarına ise anestezi uygulanmadan cerrahi müdahale yapıldığını bildirdi.

Gazze'de Tel Aviv yönetiminin sürdürdüğü soykırım saldırılarında görev yapan asker, Sde Teiman Hapishanesi'nin "ölüm ve işkence merkezine" dönüştüğünü kaydetti.

İsrailli asker, bazı tutukluların son derece kötü sağlık koşulları altında, askerlerin gözleri önünde yaşamını yitirdiğini vurguladı.

İşkenceye maruz kalan tutukluların çoğunun Hamas üyesi olmadığını aktaran İsrailli asker, büyük kısmının Gazze'den siviller olduğunu ve yalnızca sorgulanmak üzere gözaltına alındıklarını belirtti.

"Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı"

"Masum olmalarına rağmen ağır işkencelere maruz kalıyorlardı. Gözümün önünde bir tutuklunun ölmekte olduğunu gördüm ve tutukluların kendi üzerlerine idrar ve dışkı yapmaya zorlandıklarını, yiyecek ve tıbbi tedavi verilmeden bırakıldıklarını gördüm." ifadelerini kullanan İsrailli asker, Sde Teiman'da yaşananların istisnai bir olay olmadığını, aksine ordu komutanlarının bilgisi ve İsrail medyasının yardımıyla yürütülen sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 678 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 308 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.