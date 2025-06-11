5 ülkenin İsrail kararına ABD'den tepki: Son derece yararsız buluyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç’in, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı almasıyla ilgili bir soruya Bruce, “Bunu son derece yararsız buluyoruz.” dedi.

Bruce, Gazze halkını yaşadığı duruma Hamas’ın soktuğunu iddia ederek, “İsrail'in uluslararası toplumdan daha fazla tecrit edilmesine yol açacak her türlü adımdan kaygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Söz konusu yaptırımların “Gazze'de ateşkese yaklaşmaya yardımcı olmadığını” savunan Bruce, “Müttefiklerimiz yardım etmek istiyorlarsa, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gıda ve yardım konusunda Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı desteklemeye odaklanmalılar.” diye konuştu.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç dışişleri bakanları, ortak açıklama yaparak, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.

ABD'nin iki devletli çözüme bakışı sorularını geçiştirdi

Bruce, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “iki devletli çözüm önerisini ABD’nin artık desteklemediği” şeklindeki açıklaması hakkında da cevap vermekten kaçındı.

Huckabee’nin sözlerine yorum yapmayacağını, büyükelçinin kendisi adına konuştuğunu öne süren Bruce, Dışişleri Bakanlığının iki devletli çözüm hakkındaki pozisyonunun ne olduğuna dair soruya ise, “Bakan Marco Rubio dış politika yapmıyor, Başkan Trump'ın bakış açısını ve vizyonunu uyguluyor.” diyerek yanıt verdi.

Bruce, gazetecileri Filistin'de iki devletli çözüm konusundaki sorular için Beyaz Saray’a yönlendirdi.

Büyükelçi Huckabee, Bloomberg’e verdiği demeçte, ABD'nin artık Filistinliler için bağımsız bir devlet fikrini tam olarak desteklemediğini, bu konunun artık ABD'nin politikası olarak kaldığını düşünmediğini belirtmişti.

İşgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da artık “yer olmadığını” savunan Huckabee, diğer Orta Doğu ülkelerinin topraklarında bir Filistin devleti kurulabileceğini iddia etmişti.

"Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini memnuniyetle karşıladık"

Basın toplantısında AA muhabirinin İstanbul’da yapılan Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler ve esir değişimi hakkındaki bir sorusuna da Bruce, iki ülke arasındaki gerçek bir çözümün yalnızca tarafların doğrudan müzakeresiyle olabileceğini dile getirdi.

Bruce, “Elbette, her iki tarafla da en üst düzeyde yakın temas halindeyiz ve bu durumda daha fazla tutuklu değişiminin başarısını memnuniyetle karşıladık.” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı olarak esir değişimi müzakerelerine dahil olmadıklarını belirten Bruce, Türk yetkililerin yanı sıra birçok farklı nedenden dolayı her zaman tüm müttefiklerle görüşmeye devam ettiklerini ancak bu görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğini kaydetti.